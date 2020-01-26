Плывший в Турцию сухогруз с пшеницей сел на мель в реке Дон

Из-за сильного штормового ветра, бушевавшего в Ростовской области вчера, произошло заметное снижение уровня воды в реке Дон, вследствие чего груженный пшеницей сухогруз сел на мель в Азовском районе. О случившемся инциденте рассказали в ГУ МЧС России по Ростовской области.

Как пояснили в ведомстве, сообщение о посадке на мель сухогруза «Зерноград» поступило в воскресенье, 26 января, в 9.50 утра.

Судно следовало из Ростова-на-Дону в порт Трабзон (Турция) с грузом пшеницы. Экипаж корабля состоял из 12 человек, все они – россияне.

- Пострадавших нет, розлива нефтепродуктов не произошло. Судовой ход не перекрыт. На место направлены четыре буксира, - отметили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

Отметим, что согласно открытым источникам сухогруз «Зерноград» (прежнее название – «Волга-44») ходит под флагом Российской Федерации, его портом приписки является Таганрог.

Судно принадлежит торговому дому «Риф», как следует из размещенных в сети данных.

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