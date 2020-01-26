Показательные выступления обезумевшей валькирии: ростовчанка с жутким воем разбила ногой стекло остановки на глазах у оцепеневших прохожих

Неадекватное поведение женщины, устроившей сегодня, 26 января, брутальный акт вандализма прямо в центре Ростова, изумило и напугало жителей донской столицы.

Как сообщили очевидцы происшествия в соцсетях, горожанка пришла на остановку общественного транспорта и, отбросив всевозможные нормы морали, устроила всем ждущим автобусы и маршрутки людям зажигательные «показательные выступления».

Сначала «валькирия» пыталась вызвать на поединок одну из женщин, стоящих на остановке в немом изумлении. После того, как затеять потасовку не удалось, возбужденная ростовчанка стала издавать пронзительные вопли и бить ногой стекла.

Женщина разбила остановку на глазах у потрясенных ростовчан. Фото: vk.com/rostovnadonu

- Сегодня на остановке пригородного вокзала неадекватная дамочка с зеленым пакетом сначала накинулась на женщину, которая стояла на остановке, а позже с криком и воем разбила ногой стекло остановки. Мы всегда думаем, что это вандалы все разрушают. А бабулька в неадеквате разносит остановку! Причем охранники вокзала бездействовали и смотрели ей в след, – сообщил потрясенный свирепостью дамы очевидец в паблике «Ростов Главный».

После учиненного дебоша "валькирия" спокойно удалилась по своих делам. Фото: vk.com/rostovnadonu

Пользователи сети резко отреагировали на сообщение о распоясавшейся дебоширке.

«Надо было мордой в пол, скрутить, связать и отдать полицейским», «Лечить ее надо, но без ее согласия не получится, так что она может делать все, что угодно», «А теперь из нашего с вами кармана будет происходить ремонт остановки!», «Женщина-терминатор», «Просто день не удался», - написали в комментариях под постом негодующие подписчики паблика.