Виктория Лопырева помогла омскому «Авангарду» разгромить «Магнитку» в КХЛ

Виктория Лопырева продолжает удивлять своими неожиданными, но очень классными и позитивными действиями. Сначала «Мисс Россия» посетовала, что не умеет кататься на коньках, и моментально исправила досадное недоразумение под внимательным руководством своей подруги – известной российской фигуристки Анастасии Гребенкиной.

Однако на этом «ледовые приключения» ростовской блондинки не окончились.

В воскресенье, 26 января, теплолюбивая ростовчанка внезапно отправилась… куда бы вы думали? На матч КХЛ между омским «Авангардом» и магнитогорским «Металлургом»!

Телеведущей позволили сделать символическое вбрасывание перед игрой принципиальных соперников в российском хоккее – и после этого «ястребы» дали жару!

lopyrevavika Это было круто!

Вот, что рассказала сама девушка своим многочисленным подписчикам в инстаграме.

- Только в субботу Анастасия Гребенкина поставила меня на коньки, а уже сегодня я на льду в форме «Авангарда» на матче КХЛ. Такая вот стремительная карьера. На самом деле, на хоккее не была уже лет сто, поэтому с удовольствием приняла предложение совершить символическое вбрасывание перед игрой «Авангард» - «Металлург». Правда, до выхода на площадку меня пугали, что именно здесь, в Балашихе, Жозе Моуринью упал на лед, так как под ним поехал кове. Но опасности меня не останавливают, да и организаторы выдали специальные «кошки» на обувь, поэтому все получилось здорово! И «Авангарду» принесла удачу. «Ястребы» разгромили двукратного обладателя Кубка Гагарина – 6:1. Удачи вам, ребята. В самый тяжелый момент сезона напоминайте смело о себе, надену вашу майку с пятым номером на спине, который выбрала в честь дня рождения Марка Лео. Буду за вас болеть! – написала на эмоциях Виктория Лопырева.

Отметим, что «Авангард» разгромил «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:1).

Омичи набрали 72 очка и официально гарантировали себе место в плей-офф–2020. Магнитогорская команда занимает 8-е место с 55 баллами, опережая «Адмирал» на 3 очка.

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