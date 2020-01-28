Где в Ростове-на-Дону запретят парковаться

В Ростове-на-Дону озвучили улицы, на которых нельзя будет парковать автомобили. Информацию сообщили в мэрии города загодя, чтобы у автовладельцев было время запомнить нужные адреса. Уже с 23 февраля есть риск, что железного коня отсюда увезет эвакуатор. Причина такого нововведения - повышение пропускной способности автомобильных дорог.

Кроме того, сразу на нескольких улицах с того же дня будет ограничена скорость движения до 40 километров в час. Так что обращайте внимание на дорожные знаки. Ну и, наконец, будет запрещено движение грузовых транспортных средств по улице Стартовой в направлении улицы Задорной, что в Северном жилом массиве.

КОНКРЕТНО

Где будет запрещена стоянка транспорта

- По ул. Лермонтовской - на участке от пр. Соколова до пр. Чехова;

- по ул. Суворова, 54-56 - на протяжении 50 метров по южной стороне (исключение - транспортные средства, на которых установлен опознавательный знак «Инвалид»);

- по пр. Чехова - на участке от ул. Большой Садовой до ул. Социалистической по восточной стороне;

- пер. Университетский, 44 и 57 (восточная сторона). При этом движение на участке от пер. Университетского, 42 до ул. Суворова будет односторонним (восточная проезжая часть);

- по пер. Кривошлыковскому - на участке от пер. Упорного до ул. Коммунаров (восточная сторона);

- по ул. 31-я Линия, 4-6 (западная сторона);

- на ул. Малиновского, 23/1-25 (западная сторона);

- по пер. Приволжскому от пр. Сиверса до ул. Малюгиной (восточная сторона);

- на ул. Мильчакова, 1 (западная сторона).

Уже с 23 февраля есть риск, что железного коня увезет эвакуатор.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Знак до 40 км/ч появится:

- ул. 2-я Линия - от ул. Сарьяна до ул. 2-й Пролетарской;

- ул. Закруткина - от ул. 19-я Линия до ул. 17-я Линия;

- ул. 27-я Линия - от ул. Сарьяна до ул. 27-я Линия, 18;

- пр. Богатяновский спуск - от ул. Седова до ул. Береговой;

- ул. Советская - от ул. 7-я Линия до ул. 9-я Линия;

- пл. Стачки - от ул. Профсоюзной в направлении пр. Стачки;

- пр. Чехова - от ул. Большой Садовой до ул. Социалистической;

- ул. В. Черевичкина - от пер. Александровский спуск до ул. Ручейной;

- пер. Братский - от ул. Черепахина до ул. Текучева;

- пер. Сальский - от №16 до №119;

- ул. Локомотивная - от №7 до пер. Приволжского;

- пер. Приволжский - от ул. Варфоломеева до пр. Сиверса.