2020-01-28T18:35:19+03:00
Общество

«Как будто вырвался из Бухенвальда»: Живой скелет изможденного почти до смерти курцхаара нашли под Ростовом-на-Дону

Породистая собака сильно истощена, но ветеринары пытаются ее спасти
ГОШЕВ Игорь
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Собака как будто побывала в лагере смерти.Собака как будто побывала в лагере смерти.Фото: Личный архив героя публикации
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Когда волонтеры увидели превратившийся в обтянутый кожей скелет породистой собаки курцхаара, просто ахнули. Выработать иммунитет к ужасам человеческого равнодушия пока получается не у всех. Вот и на этот раз собака, по которой можно изучать анатомию, находилась среди людей. Но никто не протянул ей даже куска хлеба.

- Что с ним произошло и почему пес оказался на улице никто не знает, - говорит директор центра помощи животным города Шахты «Святобор» Ольга Мосиюк. - Остается только догадываться. Нашли этого бедолагу на улице Аэрофлотской, в районе бывшего аэродрома. Пес не в плохом состоянии, он в ужасном состоянии! Он как будто вырвался из лагеря смерти Бухенвальда. Помимо истощения и обезвоживания, у него цистит, воспаление почек, поражение печени — губы, язык и слизистые оранжево-коричневого цвета, высокая температура... А еще лапы еле держат от голода, суставы распухли... в общем, тихий ужас.

У пса нет сил даже встать Фото: Личный архив героя публикации

У пса нет сил даже встатьФото: Личный архив героя публикации

Скорее всего собака долгое время провела на улице, ее когти стерты под ноль. А вот сколько она протянула без хозяина и регулярного питания, неизвестно. Волонтеры не исключают, что собака могла просто потеряться.

- Неужели потерялся на охоте? Почему его не искали? - задается вопросом Ольга. - И вот в этот момент у меня возникает вопрос - люди! Вы не видели, какое горе рядом с вами ходит? Ведь только две девушки забили тревогу и сообщили нам! Неужели нельзя было просто покормить?!

Кто мог довести собаку до такого состояния, неизвестно. Фото: Личный архив героя публикации

Кто мог довести собаку до такого состояния, неизвестно.Фото: Личный архив героя публикации

Сейчас пса, которого назвали Ари, отвезли ветеринарную клинику.

- Я в шоке. Сижу с ним на капельницах, - говорит Мосиюк. - Кровь плохая, грязная и густая. Его трясет от температуры. Не знаю, вытяну я его или нет, но стараюсь! Должна... должна вытянуть!

КОНКРЕТНО

Если вы хотите помочь собаке

Реквизиты финансовой помощи: Карта Сбербанка 4276 1609 8849 2832, открыта на имя Ольги Мосиюк (директор «Центра Святобор»). Карта привязана к номеру телефона. Если у вас подключен мобильный банк, вы можете отправить смс на номер 900 с текстом ПЕРЕВОД 9064189459 300, где ПЕРЕВОД - команда, дальше номер телефона и сумма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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