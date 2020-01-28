2020-01-28T08:28:14+03:00
Общество

Невероятно теплая погода ожидает ростовчан 28 января

Потеплее до +7 градусов
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростов идет потеплениеВ Ростов идет потеплениеФото: Ирина ПОТЕРЯ
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В донской столице потеплеет еще сильнее. Прямо-таки запахнет весной и будет совсем неудивительно, если при такой погоде начнут распускаться цветы и почки на деревьях.

С утра в Ростове температура будет держаться на отметке +2 градуса. Днем сразу резко потеплеет до +6...+7, к вечеру столбик термометра опустится до +3. С утра ожидается пасмурная погода и даже возможен дождь, днем будет ясно и выглянет яркое солнышко, а вечером облака вновь покроют все небо.

Ветер за сегодняшний день сменит три направления: юго-восточное, восточное и южное. Скорость его порывами будет составлять 2-6 метров в секунду. На дорогах водителей ожидают замерзающий дождь, влажность и вода. Проезжая часть подсохнет только после полудня. Вреенами видимость будет ограничено до 10-13 километров.

Атмосферное давление будет пониженным 757-753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 75 до 97%. Магнитных бурь сегодня не ожидается, лишь небольшие возмущения.

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В последний рабочий понедельник января в Ростове потеплеет.

Столбик термометра достигнет отметки +4.

ИСТОЧНИК KP.RU

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