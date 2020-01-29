2020-01-29T16:03:23+03:00
Общество

Появилось видео с места убийства депутата Заксобрания и его супруги в Ростовской области

Кровавая расправа произошла 28 января в городе Зернограде [фото, видео]
ГОШЕВ Игорь
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Андрей Васильевич слыл человеком слова и дела. Фото: официальный сайт ЗСРО и стоп-кадр видео СК РФ.Андрей Васильевич слыл человеком слова и дела. Фото: официальный сайт ЗСРО и стоп-кадр видео СК РФ.
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Видео с места убийства депутата Законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева и его супруги опубликовал Следственный комитет России. О ЧП стало известно накануне, 28 января, когда депутат не вышел на работу. Андрей Васильевич слыл человеком слова и дела, а потому за ним в дом сразу отправили водителя, который и обнаружил тела мужа и жены.

За забором - беседка, ухоженный двор и дорожки. Фото: стоп-кадр видео СК РФ.

За забором - беседка, ухоженный двор и дорожки. Фото: стоп-кадр видео СК РФ.

На кадрах съемки с места происшествия видно, как представители ведомства входят в дом, окруженный добротным забором. У входа букетик гвоздик. Вероятно, кто-то оставил его здесь в память о погибших.

Внутри дома никакой собой роскоши. Фото: стоп-кадр видео СК РФ.

Внутри дома никакой собой роскоши. Фото: стоп-кадр видео СК РФ.

За ним - беседка, ухоженный двор и дорожки. Никакого особняка с вычурными вензелями. Скорее, скромный домишко, обшитый панелями. Перед окнами - замотанный на зиму виноград. Сразу видно - хозяева заботились и об урожае, и о красоте двора.

Да и внутри дома никакой собой роскоши - деревянная вагонка в коридоре, на полу ламинат. В гостиной - кожаная мебель и скромная стенка с фарфором.

В гостиной - кожаная мебель и скромная стенка с фарфором. Фото: стоп-кадр видео СК РФ.

В гостиной - кожаная мебель и скромная стенка с фарфором. Фото: стоп-кадр видео СК РФ.

Как развивалась кровавая драма можно только предполагать. На съемке оператор показывает лужу крови на кухне — возле обеденного стола. Есть еще бурые пятна, но уже на мансарде второго этажа. Кровью испачкан светлый двуспальный диван и ковер возле камина, над которым висит небольших размеров плазменный телевизор. На стене нечто похожее на подарочные кинжалы. Не исключено, что именно оттуда мог взять предполагаемый убийца орудие, чтобы разделаться со своими жертвами.

Пятна крове на втором этаже перед камином. Фото: стоп-кадр видео СК РФ.

Пятна крове на втором этаже перед камином. Фото: стоп-кадр видео СК РФ.

Официально в Следственном комитете России по региону уже заявили, что на месте преступления было обнаружено и тело подозреваемого в совершении убийства. Им оказался 38-летний местный житель. По предварительным данным, мужчина после совершения преступления свел счеты с жизнью. По версии следствия, мотивом преступления явились личные неприязненные отношения между подозреваемым и погибшим.

– В настоящее время по уголовному делу выполняются комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы, - добавили в ведомстве.

Следователи осмотрели место убийства депутата и его жены в Зернограде.

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Инцидент произошел сегодня, 28 января, в городе Зернограде. На место происшествия выехали следователи из донской столицы. По предварительным данным, у обоих супругов были обнаружены рубленые раны. Другие источники уверяют, что Алабушевы были застрелены. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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