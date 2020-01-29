Гастрономический баттл в День студента: Кто хорошо учится, тот вкусно и быстро ест!

В минувшие выходные российские студенты отметили свой главный «профессиональный» праздник. По такому случаю 25 января в родных альма-матер для них были запланированы всевозможные концерты с поздравлениями и яркими творческими выступлениями.

Помимо этого, на Дону изюминкой праздника стал самый настоящий студенческий бал. И в этом году их было даже два: губернаторский в Новочеркасске и ректорский в ЮФУ, на которых девушки в нарядных платьях и молодые люди во фраках кружились в вальсе, танцевали мазурку и кадриль так же, как это было два века тому назад.

ПОКАЗАТЬ КЛАСС!

Ну, а перед всем этим великолепием некоторые еще и знатно подкрепились. По традиции в пресс-центре «Комсомольской правды» в Ростове-на-Дону прошел самый настоящий гастрономический баттл для тех, кто любит не только хорошо повеселиться, но и вкусно поесть. Примечательно, что все наши девять участников, откликнувшиеся на приглашение, - студенты Южного федерального университета - самого крупного вуза Юга России. Речь идет об Институте управления, Академии психологии и педагогики, а также Институте компьютерных технологий и безопасности. За что мы им очень благодарны.

И, кстати, наш опыт доказывает: кто хорошо учится, тот вкусно и быстро ест. Собственно, именно это мы и предложили сделать всем нашим конкурсантам - развить скорость в поглощении разносолов и показать класс. А чтобы трапеза не показалась пресной, решили добавить и специй в виде увлекательной викторины, в которой предложили ребятам ответить на остроумные и шуточные вопросы, а заодно и поделиться студенческими буднями и планами на будущее.

Гастрономический баттл в День студента 2020Фото: Ольга КУБЫШЕВА

НЕ ТЕРПЕЛОСЬ ПРИСТУПИТЬ К ГЛАВНОМУ!

Однако нашим конкурсантам не терпелось приступить к главному поединку - поеданию на скорость всего того, что было перед ними. А там было, от чего слюнки подбирать не только голодному студенту. Стол ломился от наваристой и дымящейся каши с маслом. К ней, как и положено, любимое блюдо всего студенчества - сосиски. Не забыли и про витамины - свежие огурцы, помидоры черри и листья салата, а на десерт - ароматные апельсины для яркого настроения.

Но не только каша - пища наша, подумали мы. Еще одно любимое блюдо студенчества 21 века - пицца. И в этом с нами согласился Николай Павлович Еленин - управляющий сетью пиццерий Pomidoro. Тем более, что в этой пиццерии знают толк в приготовлении пиццы. И пицца уже манила ребят своими ароматами.

Гастрономический баттл в День студента 2020Фото: Ольга КУБЫШЕВА

ПОЛЕЗНЫЙ И ВКУСНЫЙ ОПЫТ

С рвением и студенческим азартом наши участники принялись за дело. Тем более, что состязание есть состязание. А первым хочется быть каждому. И хотя мы просили жевать тщательно, получая вкус не только от жизни, но еще и от еды, тарелка нашего победителя опустела за считанные минуты.

- Опыт, - улыбнулся победитель Магомед Абидов. - Поесть я люблю, а поэтому конкурс для меня оказался несложным. Каши я ем всю жизнь и каждый день, потому что это - здоровье. А вообще я такой человек - всегда и везде за. И оказаться в редакции «КП» для меня было интересным, полезным и вкусным опытом.

Однако проигравших в нашем состязании не было. В качестве приза ребят ждали календарь и книги из коллекции «Комсомольской правды», а также каждый из участников баттла получил от нашего спонсора по коробке стандартной пиццы «Ветчина и грибы», а победители - по огромной пицце «Маргарита». А еще - гастрономические наборы с высококачественной ячменной, ячневой, пшеничной, овсяной и гороховой крупой от ООО «Агрофирма «Целина», которая находится в числе лучших предприятий отрасли, и лично ее директора Виктора Васильевича Бородаева с наилучшими поздравлениями с праздником. Все для того, чтобы ребята смогли угостить своих друзей и близких. А их День студента прошел не только весело, но и сытно.

Гастрономический баттл в День студента 2020Фото: Ольга КУБЫШЕВА

ДОСЛОВНО!

Что для вас студенческие будни?

«Приобщиться к зарубежному опыту»

Ангелина ЛИТВИНЕНКО, факультет управления ЮФУ:

- В университете нам предоставляется большая возможность саморазвития, самосовершенствования и карьерной перспективы. Недавно наш вуз подписал соглашение с крупнейшей китайской корпорацией в сфере телекоммуникаций и информационных технологий. И вместе со своими единомышленниками я уже сейчас готовлю бизнес-проект для этой корпорации. У студентов ЮФУ есть возможность учиться за границей по программе академической мобильности. Мечтаю на один семестр уехать в одну из стран Европы и учиться именно там, потому что это уникальная возможность приобщиться к зарубежному опыту в сфере управления бизнесом и менеджментом.

«Престиж, история, молодость»

Даниил БАЖЕНОВ, факультет управления ЮФУ:

- Одно из основных преимуществ ЮФУ - это престиж и история. Наш вуз является довольно успешным и входит в Топ главных вузов России. А если говорить о нашем факультете, то это еще и молодость. К тому же, он один из самых новых в университете, но очень востребован. Наши преподаватели дают большой спектр информации, которую мы можем использовать. А моя мечта - открыть свой бизнес. И я уверен, что те знания, которые я получаю в университете, помогут мне это осуществить.

«Широкое поле для развития себя»

Даниил БИЙЕРБАХ, студент Института компьютерных технологий и информационной безопасности:

- Я был наслышан о перспективах данного вуза и хотел стать высококвалифицированным специалистом в области программной деятельности. Одно из преимуществ ЮФУ - это широкое поле для развития себя. Много разных творческих кружков, практикумы и спортивные секции, где каждый может заняться тем, чем ему интересно. Я пока только начал свое обучение, но вижу перспективы в получении качественных знаний, ценных навыков и опыта. И хотел бы в будущем найти себе хорошую работу.

«Реализация любых возможностей»

Дарья СИНЕБРЮХОВА, студентка Академии психологии и педагогики ЮФУ:

- Я нашла уникальное направление для обучения именно в ЮФУ - это двойной профиль: преподавание и иностранный зык. У нас большой спектр того, что может заинтересовать абитуриентов. Это и широкая научная база, и уровень профессионализма преподавателей, и развитое студенческое самоуправление. Плюс в нашем вузе есть большая площадка для реализации любых возможностей - в спорте, культуре, творчестве, волонтерстве и профсоюзной деятельности.

«Высокий уровень подготовки»

Илья ДОМРЫЧЕВ, студент Института компьютерных технологий и информационной безопасности:

- В нашем институте реализуются самые востребованные специальности, связанные с компьютерными технологиями и информационной безопасностью. Уровень подготовки позволяет приобрести важные теоретические знания и ценные профессиональные навыки. Есть и совмещение учебы с общественной работой. И все эти факторы влияют на личность человека, благодаря им развиваются коммуникативные и организационные навыки, а также усердие и пытливость.

«Добиться успеха в профессии»

Елизавета ПАРФЕНОВА, студентка Академии психологии и педагогики ЮФУ:

- ЮФУ - один из ведущих вузов страны. И это стало главным в выборе вуза. Вуз дает огромный спектр возможностей реализации себя, поездок за границу, предметные сессии, недели академической мобильности. Я мечтаю о том, чтобы поехать по обмену учиться за границу, так как учусь на педагога иностранного языка. Я уверена, отличный диплом даст возможности добиться успеха в профессии не только в России, но и, возможно, за границей.

«Развивать свой бренд на мировой арене»

Магомед АБИДОВ, студент факультета управления ЮФУ:

- Моя родная сестра обучалась в РостГМУ, но мне посоветовала поступать в ЮФУ. И по приезде в Ростов я убедился, что сделал правильный выбор, когда послушался ее совета. ЮФУ считается самым престижным в донской столице. И основное преимущество здесь - это сильная творческая деятельность, она помогает развиваться студентам не только в плане профессии, но и раскрыть внутренний потенциал, понять, на что способен и что можешь. Я творческий человек, и мне это очень нравится. Я хочу запомниться на факультете благодаря своим достижениям. А в плане дальнейшей жизни хочу создать свой бренд и развивать его на мировой арене.

«Преподаватели как родители»

Полина РУБАШНАЯ, Академия педагогики и психологии ЮФУ:

- Когда я пришла на день открытых дверей в ЮФУ, меня окружила масса интересных людей, я заметила доброжелательный коллектив и то, какие здесь оптимистичные и творческие личности. И это меня зацепило. Также там были студенты, которые увлеченно рассказывали, как происходит обучение. От своих друзей и знакомых я была наслышана о мероприятиях, концертах и конкурсах, которые проходят в ЮФУ. И это очень круто. Это дает возможность развития не только умственного, но и духовного. И для меня одно из основных преимуществ обучения здесь - это наши преподаватели. Они, как наши родители, готовы отдать знания, эмоции и опыт. Я хотела бы продолжить свое обучение, развиваться и поступить в аспирантуру, включиться в этот невероятный преподавательский состав.

«Работа в команде и большие перспективы»

Александр ЧАЙКА, студент Института компьютерных технологий и информационной безопасности:

- Я с детства увлекался робототехникой, и мне хотелось научиться программировать, знать, как устроен компьютер. Мне импонирует отношение дирекции к студентам, которая всегда помогает в реализации студенческих возможностей, идей и планов. Здесь очень развита волонтерская деятельность. Сейчас я учусь на четвертом курсе. Меня вуз научил, как себя реализовывать в команде, как программировать, я вижу перспективы. Я благодарен институту за то, что дал мне такую возможность.

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