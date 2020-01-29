«Гнались за контрабандистом»: Внедорожник пограничников повис на заборе после массовой аварии в Ростовской области

В среду, 29 января, в Ростовской области области произошло дорожное происшествие, кадры которого появились в сети. Автор уверяет - авария случилась в российском городе Донецке. На фото видно, как внедорожник повис аккурат на заборе жилого дома. А рядом - две искореженные легковушки.

В результате погони пострадали два автомобиля. Фото: Instagram chp_rnd

По данным Instagram chp_rnd, пограничники устроили погоню за контрабандистами. Последние якобы передвигались на отечественном внедорожнике "Нива". В какой-то момент водитель на служебном автомобиле не справился с управлением. И, как результат, пострадавшие машины. Сообщается о пожилом мужчине, попавшем в больницу. Его состояние оценивается как «тяжелое». По некоторым данным, автомобилю, который преследовали люди в форме, удалось скрыться.

Как рассказали газете «Комсомольская правда-Ростов» в пограничном Управлении ФСБ России по Ростовской области, в настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой станут известны все обстоятельства случившегося.

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