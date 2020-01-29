2020-01-29T15:46:14+03:00
Общество

«Гнались за контрабандистом»: Внедорожник пограничников повис на заборе после массовой аварии в Ростовской области

По предварительным данным, ведомственная машина зацепила две легковушки, а пожилого мужчину доставили в больницу
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Авария произошла в российском городе Донецке. Фото: Instagram chp_rndАвария произошла в российском городе Донецке. Фото: Instagram chp_rnd
Изменить размер текста:

В среду, 29 января, в Ростовской области области произошло дорожное происшествие, кадры которого появились в сети. Автор уверяет - авария случилась в российском городе Донецке. На фото видно, как внедорожник повис аккурат на заборе жилого дома. А рядом - две искореженные легковушки.

В результате погони пострадали два автомобиля. Фото: Instagram chp_rnd

В результате погони пострадали два автомобиля. Фото: Instagram chp_rnd

По данным Instagram chp_rnd, пограничники устроили погоню за контрабандистами. Последние якобы передвигались на отечественном внедорожнике "Нива". В какой-то момент водитель на служебном автомобиле не справился с управлением. И, как результат, пострадавшие машины. Сообщается о пожилом мужчине, попавшем в больницу. Его состояние оценивается как «тяжелое». По некоторым данным, автомобилю, который преследовали люди в форме, удалось скрыться.

Как рассказали газете «Комсомольская правда-Ростов» в пограничном Управлении ФСБ России по Ростовской области, в настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой станут известны все обстоятельства случившегося.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Двое погибли, семь ранены: В Ростовской области фура протаранила пассажирский автобус

В Ростовской области произошла авария, которая унесла жизни сразу нескольких человек. Как сообщили в Главном Управлении МЧС России по региону, вызов на пульт единой диспетчерской службы поступил около 09:05. Звонившие рассказали, что на федеральной трассе М-4 «Дон» столкнулись сразу несколько автомобилей, а также рейсовый автобус. Известно, что он ехал по маршруту «Аэропорт Платов - Железнодорожный вокзал». А в салоне находились девять пассажиров. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Госавтоинспекция МВД России рекомендует водителям и пешеходам быть предельно внимательными на дорогах при неблагоприятных погодных условиях
Во многих регионах России в настоящее время отмечается ухудшение погодных условий – резкое понижение или перепады температурных режимов, усиление осадков. Непогода привела к осложнению дорожной обстановки в ряде российских регионов
Новости 24
Прокуратура обжалует решение суда по делу главы донского минздрава
Эксперты не нашли грунтовых вод на стройплощадке МЭОК в Мясниковском районе
В торговом центре Ростова-на-Дону можно бесплатно пройти медобследование
В Ростовской области задержали пьяного угонщика
Жительница Ростовской области стала беднее на 300 тысяч рублей
Стала известна дата прощания со зверски убитым депутатом Заксобрания и его супругой
В Ростовской области растет число госпитализированных с ОРВИ
"Делай это!": извращенец в темном подъезде напугал своим мужским достоинством молодую ростовчанку
В Ростове на вымогательстве взятки в 800 тысяч рублей поймали бывшего полицейского
В Ростове бизнесмен присвоил 36 миллионов рублей
В Ростове лже-инвалид похитил у государства 800 тысяч рублей
В ростовском аэропорту задержали курившую на борту самолета пассажирку
Под Ростовом в столкновении грузовика и иномарки погибли три человека
Отключение света в Ростове-на-Дону 29 января 2020: где и когда
Летящий из Перми в Ростов-на-Дону самолет задержан на 14,5 часов из-за неисправности
В донской столице могут пройти испытания белорусских электробусов
В Ростовской области за год хотят привить от бешенства 275 тысяч собак и кошек
Ростовчанин перевел с чужого телефона семь тысяч рублей другу
Из аэропорта Платов уходит популярный лоукостер «Победа»
Банк УРАЛСИБ выдал 1,4 млрд рублей по ипотечной программе с господдержкой для семей с детьми
Защитник Кирилл Маляров покинул «Ростов»
Еще один надземный переход появится в донской столице
Объезд вокруг Ростова планируют построить за пять лет
Появление на улице вооруженных военных в бронежилетах напугало ростовчан