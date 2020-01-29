2020-01-29T15:46:14+03:00
Общество

Институт компьютерных технологий и информационной безопасности Южного федерального университета

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Фото: предоставлено ИКТИБФото: предоставлено ИКТИБ
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Институт компьютерных технологий и информационной безопасности является ведущим институтом Юга России, осуществляющим подготовку высококвалифицированных кадров в сфере информационных технологий, обеспечения информационной безопасности, разработки программного обеспечения, администрирования компьютерных сетей, проектирования телекоммуникационных систем.

ИКТИБ - это одно из крупнейших научно-образовательных подразделений Южного федерального университета. Свидетельством качества подготовки в институте является постоянно растущий спрос на выпускников вуза со стороны предприятий, научных организаций и государственных учреждений. В институте уделяется особое внимание тесному сотрудничеству с региональными, федеральными и иностранными IT-компаниями.

Направления подготовки института:

Бакалавриат/специалитет: http://abit.ictis.sfedu.ru/bachelor.html Магистратура: http://abit.ictis.sfedu.ru/master.html

Аспирантура: http://abit.ictis.sfedu.ru/postgraduate.html

Актуальность направлений подготовки Института связана с активной цифровизацией экономики, что позволяет выпускникам оставаться самыми востребованными специалистами на рынке труда.

Для поступления в ИКТИБ в 2020 году необходимо успешно преодолеть вступительные испытания по обязательным предметам («Русский язык» и «Математика»), а также по профильному предмету («Информатика и ИКТ» или «Физика» в зависимости от специальности). По каждому из предметов Институтом установлены минимальные баллы, свидетельствующие об успешном прохождении вступительных испытаний (от 50-ти до 62-х баллов).

Начало приема документов, необходимых для поступления, – 20 июня.

Правила приема: https://www.sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=ABT/main/M

Студенты Института компьютерных технологий и информационной безопасности принимают активное участие в научных, образовательных, общественных, культурно-массовых и спортивных мероприятиях регионального, всероссийского и даже международного уровня. Институт является одной из основных площадок для проведения крупнейших научно-образовательных мероприятий: олимпиад, хакатонов, конференций, конкурсов и чемпионатов.

Одной из особенностей обучения в Институте является проектная командная деятельность, которая внедряется в образовательный процесс с первых семестров обучения. Это позволяет осуществлять подготовку студентов к инженерно-предпринимательской деятельности.

Учебный процесс в ИКТИБ обеспечивает высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав. Лаборатории и аудитории Института оснащены современным мультимедийным оборудованием.

Школьники и студенты колледжей приглашаются День открытых дверей, который состоится 22 марта 2020 года в 11:00 по адресу: г. Таганрог, пер. Некрасовский, 44, корпус «Д». В рамках мероприятия запланирована презентация направлений подготовки, реализуемых в ИКТИБ ЮФУ, консультации по особенностям поступления в ИКТИБ, выставка достижений в области 3D моделирования и прототипирования, виртуальной и дополненной реальности, информационной безопасности, робототехники, презентация Военного учебного центра (ВУЦ).

Адрес Института: 347922, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова, 2.

Телефон: +7(988)578-09-50 - ответственный за организацию набора.

Официальный сайт ИКТИБ: http://ictis.sfedu.ru/

Сайт для абитуриентов ИКТИБ: http://abit.ictis.sfedu.ru/index.html

Группа ИКТИБ ВКонтакте: https://vk.com/ictis_sfedu

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