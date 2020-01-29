2020-01-29T15:38:34+03:00
Общество

Студенчество - пора открытий, вдохновения, творчества, креатива

Декан факультета управления поздравляет с Днем студента
Поделиться:
Фото: предоставлено пресс-службой вузаФото: предоставлено пресс-службой вуза
Изменить размер текста:

На базе факультета управления реализуются программа бакалавриата и магистратуры по направлению «Менеджмент» и аспирантуры по направлению «Экономика», а также широкий спектр программ дополнительного образования.

Сегодня факультет управления ведет активное взаимодействие со школьниками. Здесь более трех лет назад создана Школа молодого управленца для учащихся 6-11 классов общеобразовательных учреждений. Основная направленность – навыки командной работы при принятии управленческих решений, которые предполагают умение не только грамотно формулировать и тщательно прорабатывать, но и контролировать процесс реализации управленческих решений. Современные управленческие решения требуют умения и навыков слушать, слышать, анализировать, принимать решения, осознавать риски и ответственность.

Для школьников есть прекрасная возможность познакомиться со спецификой факультета, понять принципы работы управленца, получить первоначальные навыки проектной деятельности, познакомиться с основами менеджмента и маркетинга и многое другое. «…Как найти идею проекта, какова направленность мероприятий проекта, какие проблемы способен разрешить проект, где найти источники финансирования проекта?» - ответы на эти и другие вопросы сегодняшний школьник может найти, приняв участие в программах Школы молодого управленца, а затем продолжить реализацию своего проекта, будучи уже студентом.

Знакомясь с управленческой деятельностью, все участники мероприятий формируют портфолио и получают статус «Кандидат в студенты ЮФУ».

Сегодня среди студентов факультета управления можно встретить участников и победителей мероприятий прошлых лет, реализуемых Школой молодого управленца. Во многом благодаря погружению в теорию и практику управленческих проектов ими было принято твердое решение связать свое будущее с управленческой деятельностью.

Невозможно не признать эффективность и перспективность данного направления деятельности. При этом хотелось выразить благодарность не только «кандидатам в студенты», но и педагогам школ и родителям школьников за их понимание, поддержку и активную позицию по отношению к подобным профориентационным мероприятиям.

Также хотелось отметить, что в направлении профориентации мы осваиваем и новые направления. В 2019 году факультет управления принял участие в проекте «Университетские начальные классы». В сотрудничестве с другими структурными подразделениями была разработана и реализована программа «Школа новаторов» для учеников 1-4 классов общеобразовательных учреждений. Ребят познакомили с основами командообразования, лидерства, финансовой грамотности, маркетинга и рекламы. Все мероприятия вызвали большой интерес среди школьников, и это нас однозначно вдохновляет на дальнейшее развитие в этом направлении деятельности.

Поздравляем всех студентов с праздником!

Анопченко Татьяна Юрьевна, декан факультета управления: «Дорогие студенты, вы ещё не волшебники, вы только учитесь! И я вам желаю успеха и трудолюбия, чтобы узнать не только профессию "менеджмент", но и познать её как искусство! А абитуриентам - 2020 напоминаем, что факультет управления ЮФУ всегда открыт для увлеченных, активных, нацеленных на личностный рост и профессиональный успех!»

На правах рекламы

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Ректор РАНХиГС Владимир Мау: «Сегодня успешный человек скорее всего не работает по специальности, указанной в дипломе»
Обозреватель «КП» Александр Милкус расспросил руководителя одного из ведущих вузов страны о том, на какие специальности выгоднее поступать нынешним абитуриентам
Российским школьникам необходимы задачники по финансовой грамотности
Об этом заявила главный редактор издательства «Просвещение» Надежда Колесникова, выступая на экспертной дискуссии, посвященной финансовой грамотности как одному из инструментов преодоления бедности
Омбудсмен в сфере образования: Заморозить стройку детсада проще, чем ввести в строй!
Амет Володарский прокомментировал слова Президента о том, что из построенных 78 тысяч яслей в строй введены около половины. А остальные - стоят без лицензий. Это при том, что потребность в яслях в стране огромная
Репетитор Илья Созонтов: «Школа – не место, где учат»
Обозреватель «КП», ведущий программы «Родительский вопрос» на Радио «Комсомольская правда» Александр Милкус отобрал самые важные отрывки эфира с известным образовательным блогером, популяризатором истории, создателем знаменитого проекта LUDI
Новости 24
Прокуратура обжалует решение суда по делу главы донского минздрава
Эксперты не нашли грунтовых вод на стройплощадке МЭОК в Мясниковском районе
В торговом центре Ростова-на-Дону можно бесплатно пройти медобследование
В Ростовской области задержали пьяного угонщика
Жительница Ростовской области стала беднее на 300 тысяч рублей
Стала известна дата прощания со зверски убитым депутатом Заксобрания и его супругой
В Ростовской области растет число госпитализированных с ОРВИ
"Делай это!": извращенец в темном подъезде напугал своим мужским достоинством молодую ростовчанку
В Ростове на вымогательстве взятки в 800 тысяч рублей поймали бывшего полицейского
В Ростове бизнесмен присвоил 36 миллионов рублей
В Ростове лже-инвалид похитил у государства 800 тысяч рублей
В ростовском аэропорту задержали курившую на борту самолета пассажирку
Под Ростовом в столкновении грузовика и иномарки погибли три человека
Отключение света в Ростове-на-Дону 29 января 2020: где и когда
Летящий из Перми в Ростов-на-Дону самолет задержан на 14,5 часов из-за неисправности
В донской столице могут пройти испытания белорусских электробусов
В Ростовской области за год хотят привить от бешенства 275 тысяч собак и кошек
Ростовчанин перевел с чужого телефона семь тысяч рублей другу
Из аэропорта Платов уходит популярный лоукостер «Победа»
Банк УРАЛСИБ выдал 1,4 млрд рублей по ипотечной программе с господдержкой для семей с детьми
Защитник Кирилл Маляров покинул «Ростов»
Еще один надземный переход появится в донской столице
Объезд вокруг Ростова планируют построить за пять лет
Появление на улице вооруженных военных в бронежилетах напугало ростовчан