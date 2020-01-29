Студенчество - пора открытий, вдохновения, творчества, креатива

На базе факультета управления реализуются программа бакалавриата и магистратуры по направлению «Менеджмент» и аспирантуры по направлению «Экономика», а также широкий спектр программ дополнительного образования.

Сегодня факультет управления ведет активное взаимодействие со школьниками. Здесь более трех лет назад создана Школа молодого управленца для учащихся 6-11 классов общеобразовательных учреждений. Основная направленность – навыки командной работы при принятии управленческих решений, которые предполагают умение не только грамотно формулировать и тщательно прорабатывать, но и контролировать процесс реализации управленческих решений. Современные управленческие решения требуют умения и навыков слушать, слышать, анализировать, принимать решения, осознавать риски и ответственность.

Для школьников есть прекрасная возможность познакомиться со спецификой факультета, понять принципы работы управленца, получить первоначальные навыки проектной деятельности, познакомиться с основами менеджмента и маркетинга и многое другое. «…Как найти идею проекта, какова направленность мероприятий проекта, какие проблемы способен разрешить проект, где найти источники финансирования проекта?» - ответы на эти и другие вопросы сегодняшний школьник может найти, приняв участие в программах Школы молодого управленца, а затем продолжить реализацию своего проекта, будучи уже студентом.

Знакомясь с управленческой деятельностью, все участники мероприятий формируют портфолио и получают статус «Кандидат в студенты ЮФУ».

Сегодня среди студентов факультета управления можно встретить участников и победителей мероприятий прошлых лет, реализуемых Школой молодого управленца. Во многом благодаря погружению в теорию и практику управленческих проектов ими было принято твердое решение связать свое будущее с управленческой деятельностью.

Невозможно не признать эффективность и перспективность данного направления деятельности. При этом хотелось выразить благодарность не только «кандидатам в студенты», но и педагогам школ и родителям школьников за их понимание, поддержку и активную позицию по отношению к подобным профориентационным мероприятиям.

Также хотелось отметить, что в направлении профориентации мы осваиваем и новые направления. В 2019 году факультет управления принял участие в проекте «Университетские начальные классы». В сотрудничестве с другими структурными подразделениями была разработана и реализована программа «Школа новаторов» для учеников 1-4 классов общеобразовательных учреждений. Ребят познакомили с основами командообразования, лидерства, финансовой грамотности, маркетинга и рекламы. Все мероприятия вызвали большой интерес среди школьников, и это нас однозначно вдохновляет на дальнейшее развитие в этом направлении деятельности.

Поздравляем всех студентов с праздником!

Анопченко Татьяна Юрьевна, декан факультета управления: «Дорогие студенты, вы ещё не волшебники, вы только учитесь! И я вам желаю успеха и трудолюбия, чтобы узнать не только профессию "менеджмент", но и познать её как искусство! А абитуриентам - 2020 напоминаем, что факультет управления ЮФУ всегда открыт для увлеченных, активных, нацеленных на личностный рост и профессиональный успех!»

На правах рекламы