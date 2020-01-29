2020-01-29T08:14:41+03:00
Общество

Теплая дождливая погода ожидает ростовчан 29 января

Дождь будет идти в течение всего дня
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове будет пасмурно и дождливоВ Ростове будет пасмурно и дождливо
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По настоящему теплые весенние деньки пришли в Ростов на целый месяц раньше, чем ожидалось. Приятные ощущения может испортить только проливной дождь, который будет лить сутки напролет.

В утренние часы температура воздуха будет +4...+5 градусов. Днем потеплеет до +6...+7 градусов, а вечером столбик термометра опять поползет вниз и остановится на отметке +4...+5 градусов. С самого раннего утра припустит проливной дождь, который будет идти в течение всего дня.

Ветер за предстоящие сутки сменит три направления: юго-западное, южное и юго-восточное. Скорость его порывами составит 6-10 метров в секунду. Водителей на дорогах будет подкарауливать черный лед, смесь воды и снега, просто вода и влажность. Видимость временами будет ограничена до 3-4 километров.

Атмосферное давление будет слегка пониженным - 750-752 миллиметра ртутного столба. А относительная влажность воздуха будет колебаться от 83 до 97%. Магнитных бурь сегодня не ожидается.

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Температура воздуха поднимется до +4 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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