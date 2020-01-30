С супругами Алабушевыми и их предполагаемым убийцей в Зернограде простились в один день

В четверг, 30 января, в городе Зернограде прощались с участниками кровавой трагедии, которая произошла несколько дней назад. Днем в собственном доме был найден убитым депутат Законодательного собрания Ростовской области Андрей Алабушев и его супруга Ольга.

Люди стали прибывать задолго до начала прощания.Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

СУПРУГОВ ПОХОРОНЯТ В МОСКВЕ

Известно, что кроме депутатской деятельности, Алабушев возглавлял Аграрный научный центр «Донской», специалисты которого занимались биотехнологиями, селекцией, растениеводством и земледелием. Сам он - академик Российской академии наук. В качестве депутата принимал активное участие в работе парламентских комитетов, в том числе по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества.

Проводить в последний путь его и супругу Ольгу Ивановну пришли очень много людей. Прощание проходило в фойе научного центра. Оно было запланировано на три часа, но по факту длилось на час дольше. По убитым священник провел панихиду.

Знакомые семьи говорят, что похоронят супругов в Москве, где живут их дети. Такое решение приняла семья.

Город потрясло страшное убийство.Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

МНОГОДЕТНЫЙ ОТЕЦ РАБОТАЛ МАССАЖИСТОМ

Практически в то же время на местном кладбище прошло прощание с тем, кого подозревают в этом страшном преступлении. Как рассказали в Следственном комитете региона, по предварительным данным, местный житель свел счеты с жизнью там же в доме депутата - на втором этаже. А мотивом преступления стали личные неприязненные отношения между ним и погибшим.

Поговаривают, отец 38-летнего мужчины был уволен с предприятия, которое возглавлял Андрей Васильевич. И после этого финансовое состояние семьи сильно пошатнулось.

Однако знакомые многодетного отца (по словам соседей, детей в его семье уже трое, а супруга беременна еще одним, - прим. автр.) - до сих пор не могут поверить в случившееся. Мужчина в последнее время работал массажистом, принимал посетителей дома. А соседи судачат - как теперь детям-то идти в школу и смотреть в глаза одноклассникам.

Прощание шло несколько часов.Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

«НЕ ВЕРЮ, ЧТО ОН МОГ КОГО-ТО ЗВЕРСКИ УБИТЬ»

- Он был хорошим человеком, добрым, умным, спокойным, - рассказала «Комсомолке» его знакомая Екатерина. - Я не верю, что он мог поднять на кого-то руку, и, тем более, зверски убить. Это абсолютно не в его характере. И в этом мнении знающие его зерноградцы абсолютно едины. Не хочу собирать сплетни и вряд ли могу комментировать эту трагедию, но считаю, что с ним могли расправиться, а подставить вслепую. Я не единственная, кто не верит в его вину и самоубийство.

Как все было на самом деле, предстоит разобраться правоохранителям.

- В настоящее время по уголовному делу выполняются комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы, - озвучили в региональном Следственном комитете.

«Комсомолка» выражает свои искренние соболезнования родным и близким погибших.