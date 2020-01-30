2020-01-30T07:40:22+03:00
Общество

Шквалистый ветер, низкое атмосферное давление и жуткая видимость на дорогах ожидают ростовчан 30 января

С утра даже возможен снег с дождем
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове будет ветрено и похолодаетВ Ростове будет ветрено и похолодаетФото: "КП" Архив
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В Ростове снова похолодает. В последние дни января погода решила напомнить, что на дворе все-таки зима. Так, 30 января температура воздуха вновь снизится, а вместе с ней и атмосферное давление. Кроме того, поднимется сильный ветер, который круглый год доставляет разного рода дискомфорт жителям донской столицы.

В утренние часы температура резко упадет с +7 до +2, днем немного потеплеет - до +4...+5 градусов, а вечером столбик термометра снова понизится до отметки +1...+2 градуса. С утра возможен даже мокрый снег с дождем, днем будет облачно с прояснениями и даже не надолго выглянет солнце, а к вечеру небо снова затянет густыми тучами.

Также, по прогнозам синоптиков, ожидается сильный ветер. Утром он подует с юга, днем на короткое время сменит направление на западное, а затем станет юго-западным. Скорость его порывами будет составлять 6-16 метров в секунду. Водителей на дорогах ожидают вода и влажность. проезжая часть высохнет только после полудня. Видимость на дорогах то же временами будет снижена до одного километра.

Атмосферное давление будет пониженным - 749-751 миллиметр ртутного столба, что после недавнего повышения будет губительно для гипертоников. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 68 до 94%. Магнитных бурь сегодня не ожидается, но небольшие возмущения стерпеть все-таки придется.

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Потеплее до +7 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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