Писал кровью: перед убийством депутата Заксобрания Ростовской области подозреваемый оставил послание

Громкое убийство, случившееся в Зернограде Ростовской области, обрастает новыми подробностями. Напомним, Александр П., по версии следствия, зарубил палашом депутата областного Заксобрания Андрея Алабушева, а также убил его супругу Ольгу. После кровавой расправы подозреваемый поднялся на второй этаж в доме жертвы и свел счеты с жизнью.

Но перед самоубийством Александр оставил послание, написанное своей кровью.

- Он кровью написал «Простите»,- сказал источник «Комсомольской правды – Ростов» в правоохранительных органах региона.

Собеседник издания также пояснил, что тело подозреваемого нашли не сразу, несмотря на то, что оно находилось в доме.

- Ждали с Ростова экспертов, в это время на месте уже работали криминалисты. Потом, когда уже из донской столицы приехали ребята, запустили в дом собаку, которая не смогла взять след, так как в доме уже было натоптано, - заявил спикер.

По версии следсвтия, мотивом убийства стала месть. Кроме депутатской деятельности, Алабушев возглавлял Аграрный научный центр «Донской», специалисты которого занимались биотехнологиями, селекцией, генетикой, растениеводством, земледелием, семеноводством, механизацией. В этом же центре с 2003 года работал и Анатолий П., отец подозреваемого.

Анатолий являлся директором филиала опытной станции «Манычскачя». По словам сотрудников, получал неплохую по меркам Зернограда зарплату – около 50 тысяч рублей. Пусть и не баснословная сумма, но денег хватало и на себя с женой, и на помощь двум сыновьям. Но в июле прошлого года Анатолий вдруг уволился. В заявлении он указал: «По собственному желанию, в связи с достижением пенсионного возраста». Однако поговаривали, что, на самом деле, мужчина был пойман на махинациях с зерном и после этого руководитель, Андрей Алабушев, попросил его уйти. С тех пор финаносовые дела у семьи стали идти плохо. Возможно, по этой причине подозрваемый пошел на убийство.

Отметим, что прощание с Алабушевыми пройдет сегодня, 30 января.

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