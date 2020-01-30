Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко раскритиковал озеленение донской столицы

На состоявшемся в ростовской мэрии итоговом отчете департамента архитектуры города Алексей Логвиненко выступил с предложением о детальной проработке концепции озеленения городских территорий. Нынешнее состояние насаждений в донской столице у сити-менеджера вызвало целый ряд критических замечаний.

Острые вопросы градоначальник адресовал и.о. главного архитектора - директора департамента архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону Елене Гавриленко.

- Почему у нас нет концепции древонасаждения? Так мы скоро вообще останемся без деревьев. Сажаем разные породы в разных местах. Очень много старых и аварийных насаждений. После сильного ветра у нас каждый раз древопад. В прошлом году были случаи, когда из-за этого пострадали люди. С одной стороны, проводим мероприятия по вырубке всех этих полусухих, полукривых деревьев и при этом сажаем новые, с другой - они вырастать не успевают и мы получаем такой несуразный вид. Город должен получить красивые, высокие и зеленые деревья, - заявил Алексей Логвиненко.

Глава администрации города предложил разработать концепцию озеленения Ростова-на-Дону. Фото: rostov-gorod.ru

Глава горадминистрации также напомнил, что во времена Советского Союза в донской столице существовал единый план равномерного озеленения города.

- Если есть необходимость, давайте возьмем по договору на полгода в штат квалифицированного дендролога. Чтобы он разработал единую концепцию озеленения города, - предложил свою инициативу сити-менеджер Ростова-на-Дону.

По словам Елены Гавриленко, плачевная ситуация с озеленением в городе возникла из-за того, что в течение последних десятилетий ей не уделялось должного внимания.

- К сожалению, 30 лет этим вопросом никто не занимался. Но мы эту проблему будем решать, - пообещала исполняющая обязанности главного архитектора — директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Ростова-на-Дону.

И.о. главного архитектора - директор департамента архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону Елена Гавриленко. Фото: rostov-gorod.ru

Напомним, что ранее власти Ростова сообщили, что за четыре последних года общее число деревьев в городе уменьшилось в два раза. Об этом стало известно благодаря отчету о результатах проверки в сфере озеленения, представленному контрольно-счетной палатой донской столицы.

Согласно обнародованным данным, с 2014 по 2017 годы в Ростове высадили почти 9,7 тысячи деревьев, что составляет 125% от плана. Но за этот же период срубили 17780 деревьев — и это на 84% больше числа посаженных. Всего же, при показателе засыхания деревьев в 30% их количество за отчетный период сократилось вдвое.

Кроме того, КСП установила, что высаженные в Дни древонасаждения деревья не включались в документацию, из-за чего на их полив не выделялось денежных средств.

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