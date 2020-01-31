«Art-kovёr»: В Ростове-на-Дону прошло официальное открытие творческого коворкинга

В четверг, 30 января, в городе Ростове-на-Дону состоялось официальное открытие творческого коворкинга «Art-kovёr». Пространство коллективной работы объединит креативную молодежь со всего региона. На площадке - она находится в стенах Донского государственного технического университета - молодые люди смогут получить консультацию и помощь в проектировании и реализации своих проектов.

Фото: ДГТУ.

«РАСКРЫТЬ ПОТЕНЦИАЛ И РЕАЛИЗОВАТЬ ЛУЧШИЕ ИДЕИ»

Известно, что арт-коворкинг – это открытая региональная площадка, где ребята могут получить консультацию и помощь в разработке и реализации своего проекта, принять участие в творческих мероприятиях, пройти стажировку по профессиональному профилю подготовки и на практике применить свои знания и навыки. А резидентом «Art-kovёr» может стать любой желающий – от школьников и студентов до опытных архитекторов, дизайнеров и предпринимателей.

– В опорном университете созданы все условия для самореализации молодежи, - рассказал во время торжественной церемонии открытия ректор ДГТУ Бесарион Месхи. - У нас действует промышленный коворкинг «Garaж», где донские инноваторы могут реализовать свои технические проекты, работает образовательное пространство «Точка кипения». Сейчас мы поставили перед собой новую амбициозную задачу – открыть площадку для дончан, желающих реализовать себя в творчестве. В нашем вузе работают специалисты в сфере архитектуры, искусства, которые могут оказать поддержку при разработке новых проектов, мы сотрудничаем с профильными компаниями и организациями. Уверен, все эти факторы позволят раскрыть потенциал резидентов и реализовать лучшие идеи.

Фото: ДГТУ.

«ВАЖНАЯ ИНИЦИАТИВА»

По словам советника губернатора Ростовской области Антона Алексеева, открытие арт-коворкинга ДГТУ – это важная инициатива.

– Правительство уделяет особое внимание развитию общественных пространств в рамках нацпроекта «Комфортная городская среда», - отметил он. - Здесь молодые люди смогут не только развивать свои таланты, но и, реализуя архитектурные или урбанистические проекты, принимать непосредственное участие в благоустройстве своей малой родины.

Так, до своего официального открытия проект «Art-kovёr» начал работу с января 2019-го. На площадке коворкинга уже проводились образовательные лекции и стратегические сессии, мастер-классы и воркшопы по различной тематике, консультации по архитектурным и дизайн-проектам, творческие выставки и конкурсы. А участники всероссийского фестиваля архитектуры, дизайна и высоких технологий «Артнобель», прошедшего в арт-коворкинге в апреле минувшего года, разработали ряд дизайн-концепций для региональных библиотек.

- В конце прошлого года мы открыли первые модельные библиотеки в нашем регионе, - рассказала министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева. - Этот проект был внедрен благодаря участию резидентов арт-коворкинга, творческая команда которого занималась разработкой дизайн-проекта библиотек. Арт-коворкинг ДГТУ – это замечательная площадка для молодежи, для реализации их творческих идей и предложения новых решений для создания комфортных условий проживания и повышения уровня жизни донского края.