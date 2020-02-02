В Ростове ожидается потепление до +8 градусов
Сегодня, 2 февраля в донской столице резко потеплеет. Наибольшую температуру стоит ждать вечером. Днем возможен небольшой дождь. Стоит отметить, что уже очень много лет в феврале не было настолько тепло. Нынешняя зима все больше и больше удивляет ростовчан.
В утренние часы температура воздуха будет +3…+5 градусов. Днем столбик термометра достигнет отметки +6, а к вечеру поднимется до +8. В течение всего дня будет облачно с прояснениями, во второй половине возможен небольшой дождь.
В течение суток ветер сменит всего два направления - юго-западное и западное. Скорость порывами будет достигать 6-15 метров в секунду. На дорогах водителей сегодня ожидают вода, снег, влажность и роса. Видимость временами будет ограничена до 8-10 километров.
Атмосферное давление будет пониженным – 749-753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 77 до 96%. Магнитных бурь не ожидается, но возможны небольшие возмущения.
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Тепло и дождливо будет в Ростове в первый февральский день.
Температура воздуха днем поднимется до +5 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU