2020-02-02T07:45:59+03:00
Общество

В Ростове ожидается потепление до +8 градусов

Такие температуры совершенно не свойственны для февраля
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове ожидается потеплениеВ Ростове ожидается потеплениеФото: "КП" Архив
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Сегодня, 2 февраля в донской столице резко потеплеет. Наибольшую температуру стоит ждать вечером. Днем возможен небольшой дождь. Стоит отметить, что уже очень много лет в феврале не было настолько тепло. Нынешняя зима все больше и больше удивляет ростовчан.

В утренние часы температура воздуха будет +3…+5 градусов. Днем столбик термометра достигнет отметки +6, а к вечеру поднимется до +8. В течение всего дня будет облачно с прояснениями, во второй половине возможен небольшой дождь.

В течение суток ветер сменит всего два направления - юго-западное и западное. Скорость порывами будет достигать 6-15 метров в секунду. На дорогах водителей сегодня ожидают вода, снег, влажность и роса. Видимость временами будет ограничена до 8-10 километров.

Атмосферное давление будет пониженным – 749-753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 77 до 96%. Магнитных бурь не ожидается, но возможны небольшие возмущения.

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Тепло и дождливо будет в Ростове в первый февральский день.

Температура воздуха днем поднимется до +5 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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