Суд отклонил апелляцию прокуратуры по делу Татьяны Быковской

Сегодня, 31 января, Ленинский районный суд оставил в силе решение о прекращении с 27 января домашнего ареста главы минздрава Ростовской области Татьяны Быковской. Апелляция прокуратуры, настаивавшей на продлении ранее избранной меры пресечения, осталась без удовлетворения, сообщается на сайте ведомства.

Напомним, что 24 января Ленинский районный суд отменил домашний арест, под которым Быковская находилась с конца ноября. Глава донского Минздрава уже приступила к своей работе.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Ростов», поводом для возбуждения дела в отношении министра стало нарушение антимонопольного законодательства. В октябре Федеральная Антимонопольная Служба России обнародовала материалы собственной проверки, согласно которым есть подозрения на коррупционный сговор при заключении договора на утилизацию медицинских отходов. Право утилизировать отходы из четырех больниц предоставили ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону», что, по мнению ростовских антимонопольщиков, является нарушением законодательства.

Под следствием также оказался замглавы Быковской Станислав Беседовский. Сейчас он находится под домашним арестом.

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