2020-02-08T11:56:36+03:00
Общество

Отключение света в Ростове-на-Дону 10 февраля 2020 года: где и когда

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону планируются отключения света 10 февраля 2020 года
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону планируются отключения света 10 февраля 2020 годаВыясняем, где и когда в Ростове-на-Дону планируются отключения света 10 февраля 2020 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Отключение света в Ростове-на-Дону 10 февраля: где и когда. Как рассказали энергетики, рабочая неделя в донской столице началась с отключения света. Известно, что все они плановые. Их цель - не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света в Ростове-на-Дону*

С 09:00 до 14:00:

- пер. Газетный, 34; ул. Темерницкая, 72–78, 87–91.

С 09:00 до 17:00:

- ул. Зенитчиков, 22–38, 19–33; пер. Гвардейский, 69–83; ул. Козлова, 13–27, 14–28; ул. Коровкина, 39–45; ул. Зорге, 25/3, 25/4, 33/6; ул. Еременко, 56/4; ул. Двинская, 22–30; ул. 26-го Июня, 21–31, 20–30; ул. Щербакова, 95–109; ул. Волжская, 21–29, 28–38; ул. Калужская, 1–37,2–26; ул. Абаканская, 1–55, 2–20; ул. 30-летия Октября, 219–293, 289а, 289б, 314–352, 344а, 344б, 348а; ул. Задонская, 139–267, 176, 173а; ул. Пескова, 194–204, 200а, 202а, 202д.

С 10:00 до 12:00:

- просп. Ленина, 54–58, 58а, 58б; ул. Новаторов, 2–12, 12а, 12в, 12/1 — детсад, 14, 14а.

ИСТОЧНИК KP.RU

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