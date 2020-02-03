2020-02-03T08:48:53+03:00
Общество

Ветрено и дождливо будет в Ростове 3 февраля

В течение дня даже немножко похолодает
Иван ТИМОФЕЕВ
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Ветрено и дождливо будет в РостовеВетрено и дождливо будет в РостовеФото: "КП" Архив
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Проливные дожди сегодня просто атакуют Ростов. Ливни будут идти с самого утра и до самого вечера. Кроме того, ожидается шквалистый ветер, который будет стихать в течение дня. Стоит отметить только, что в течение дня еще немного похолодает.

В утренние часы температура воздуха будет +6…+9 градусов. Днем столбик термометра опустится до отметки +6...+7, а к вечеру снизится еще до +5. В течение всего дня будет облачно. С самого утра и до самого вечера будет лить проливной дождь.

В течение суток ветер сменит всего два направления - юго-западное и западное. Скорость порывами будет достигать 9-16 метров в секунду. На дорогах водителей сегодня ожидают вода и влажность.. Видимость временами будет ограничена до 800 метров.

Атмосферное давление будет сильно пониженным – 740-747 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 81 до 97%. Магнитных бурь не ожидается, но возможны небольшие возмущения.

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В Ростове ожидается потепление до +8 градусов.

Такие температуры совершенно не свойственны для февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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