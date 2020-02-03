Ветрено и дождливо будет в Ростове 3 февраля
Проливные дожди сегодня просто атакуют Ростов. Ливни будут идти с самого утра и до самого вечера. Кроме того, ожидается шквалистый ветер, который будет стихать в течение дня. Стоит отметить только, что в течение дня еще немного похолодает.
В утренние часы температура воздуха будет +6…+9 градусов. Днем столбик термометра опустится до отметки +6...+7, а к вечеру снизится еще до +5. В течение всего дня будет облачно. С самого утра и до самого вечера будет лить проливной дождь.
В течение суток ветер сменит всего два направления - юго-западное и западное. Скорость порывами будет достигать 9-16 метров в секунду. На дорогах водителей сегодня ожидают вода и влажность.. Видимость временами будет ограничена до 800 метров.
Атмосферное давление будет сильно пониженным – 740-747 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 81 до 97%. Магнитных бурь не ожидается, но возможны небольшие возмущения.
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В Ростове ожидается потепление до +8 градусов.
Такие температуры совершенно не свойственны для февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU