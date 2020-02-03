2020-02-03T13:12:11+03:00
Происшествия

Дончанка отадала мошенникам крупную сумму, поверив, что выиграла в лотерею

Женщина добровольно рассталась с 75 тысячами рублей
Дина Горбачева
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По факту мошенничества полиция возбудила уголовное делоПо факту мошенничества полиция возбудила уголовное делоФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Жительница Таганрога стала жертвой мошенников из-за своей чрезмерной доверчивости. На телефон ей пришло смс-сообщение, в котором говорилось, что она стала победителем мобильной лотереи. А для того, чтобы забрать выигрыш ,нужно позвонить по телефону, указанному в сообщении. Таганроженка, набрав номер, узнала, что для получения выигрыша,- полутора миллионов рублей, ей нужно оплатить таможенную пошлину в размере 75 тысяч рублей. После того, как деньги были перечислены на указанный счет, злоумышленники перестали выходить на связь. Полтора миллиона пострадавшая, конечно же, не увидела. За помощью женщина пошла в полицию.

- По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по

статье «Мошенничество». Полицейские проводят розыскные мероприятия по установлению подозреваемых, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Сотрудники полиции напоминают, что делать для того, чтобы не стать жертвой мошенников:

Если вы получили сообщение о внезапном крупном выигрыше, не спешите прыгать от счастья и хвалиться знакомым. Вспомните, подавали ли вы заявку на участие. Не говорите «организаторам» данные своих банковских карт и не спешите переводить деньги за якобы оплату членского взноса, оформления документов или чего-то другого. Ни в коем случае не переходите по ссылкам в полученных электронных письмах и смс.

Еще одна уловка, к которой часто прибегают преступники – сообщение о якобы полученном выигрыше (путевки, квартиры, бытовой техники, компьютера и различных гаджетах). Суть обмана заключается в том, что злоумышленники совершают e-mail или смс-рассылки с текстом о получении адресатом ценной вещи. Важные детали, на которые сразу же стоит обратить внимание - для получения выигрыша организаторы попросят сделать перевод какого-то количества денег или же перейти по ссылке для заполнения анкеты. Причиной для этого, якобы, является следующее:

- выплата налогов;

- уплата таможенной пошлины;

- компенсация транспортных расходов;

- проверка подлинности личности, работоспособности карты или

электронного кошелька.

В сравнении со стоимостью приза размер требуемой к переводу суммы выглядит незначительным. После ее получения мошенники перестают оставаться на связи либо входят во вкус и предлагают совершить дополнительный платеж для оформления ценного выигрыша. Будьте бдительны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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