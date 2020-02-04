2020-02-04T12:50:10+03:00
Общество

ЮФУ принял участие в работе Регионального совета Союза машиностроителей России

В рамках встречи выступил и.о. проректора по воспитательной работе и реализации молодежных программ ЮФУ Яков Асланов
ГОРБАЧЕВА Дина
Поделиться:
Фото: Юлия КравченкоФото: Юлия Кравченко
Изменить размер текста:

Накануне, 4 февраля, в донской столице на площадке ПАО «Роствертол» прошло расширенное заседание Регионального совета Ростовского регионального отделения Союза машиностроителей России. Участие в нем приняли представители общественных организаций, отраслевых объединений, промышленных предприятий, организаций здравоохранения и высших учебных заведений. В рамках встречи и.о. проректора по воспитательной работе и реализации молодежных программ ЮФУ Яков Асланов рассказал о комплексе мероприятий, которые проводит университет совместно с предприятиями промышленного сектора региона и РФ.

Приветствовал присутствующих первый Вице-президент Союза машиностроителей России, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев. А председатель Ростовского регионального отделения Союза машиностроителей России, генеральный директор ПАО «Роствертол» Петр Мотренко рассказал собравшимся о результатах деятельности и перспективах развития Ростовского отделения за прошлый год. Кроме того, на заседании обсуждались вопросы подготовки высококвалифицированных специалистов для промышленных предприятий региона.

И.о. проректора по воспитательной работе и реализации молодежных программ ЮФУ Яков Асланов рассказал участникам заседания, как эти вопросы решает Южный Федеральный университет. По его словам, в 2019 году в Южном федеральном университете создан Центр промышленного партнерства. В качестве партнера рассматривается предприятие реального сектора экономики, специализирующееся на производстве товаров для различных отраслей народного хозяйства, а также потребительских товаров, добычи сырья, топлива, производстве энергии, обработке материалов и продуктов. Главные цели Центра – укрепление взаимодействия университета с промышленными предприятиями в целях коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, а также формирования предложений в сфере подготовки кадров на основе запросов индустриальных партнеров.

Кроме того, Яков Асланов отметил, что в ЮФУ создан каталог «Реализация федеральных программ поддержки прикладных исследований с индустриальными и международными партнерами», университет принял участие в Национальной ежегодной выставке «ВУЗПРОМЭКСПО» совместно с ПАО «Дальприбор», ООО «Севкаврентген-Д», ОАО «Научное производственное предприятие «КВАНТ». Вместе с АО «Концерн радиостроения «ВЕГА» был организован круглый стол «Формирование долгосрочных стратегических партнерских отношений с университетами. Вызовы и перспективы».

Также ЮФУ принял участие в Международном авиационно-космическом салоне «МАКС» совместно с ООО «Би Питрон», а также в Международном военно-морском салоне и в Московском международном форуме инновационного развития совместно с Министерством науки и высшего образования РФ.

Стоит отметить, что «Южный федеральный университет уделяет большое внимание подготовке инженерных кадров и взаимодействию университета с различными институтами развития, в том числе программой «УМНИК», которая направлена на выявление молодых ученых, стремящихся реализовать себя через инновационную деятельность, и стимулирование массового участия молодежи в научно-технической и инновационной деятельности путем организационной и финансовой поддержки инновационных проектов. Об этом тоже сообщил и.о. проректора по воспитательной работе и реализации молодежных программ ЮФУ. Между тем, Яков Асланов остановился и на других аспектах взаимодействия ЮФУ с промышленностью. Он назвал ряд всероссийских программ, направленных на эффективность подготовки инженерных кадров, в которых ЮФУ активно участвует. Один из таких проектов – Всероссийский инженерный фестиваль, который раз в два года ежегодно проводится самим ЮФУ при поддержке Союза машиностроителей России и Министерства науки и образования России. В 2020 году состоится третий такой фестиваль, на который в Таганрог приедут студенты инженерных вузов и федеральных университетов из всех регионов страны

Также на заседании выступали представители многих других вузов Ростовской области. Они рассказали о решении вопроса подготовки специалистов для промышленности и машиностроения.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Нанотехнологии» по-ростовски: в Платове используют особый метод, когда начинает протекать крыша
Ростовская АЭС: план по выработке электроэнергии за январь выполнен на 109,5 %
В Ростовской области сотрудники ДПС проверят, как перевозят детей
В Ростове-на-Дону мужчину подозревают в карманных кражах на 250 тысяч рублей
В Ростовской области пройдет горячая линия по выплатам детских пособий
В Ростовской области будут судить экс-полицейского, который помог заключенному сбежать
На несколько месяцев на Ворошиловском проспекте ограничат движение
Из Ростовской области не выпустили семь тонн творога и сливочного масла
Банк УРАЛСИБ предлагает новую программу автокредитования «ПРОМО»
В Ростовской области бухгалтеров двух детских садов обвинили в хищении 7,5 миллиона рублей
Ростовские инкассаторы насмерть переехали мужчину
Масштабные отключения света в Ростове-на-Дону 4 февраля 2020: где и когда
В Ростове пройдет автопробег в честь 77-й годовщины освобождения города
Ростов стал одним из самых бюджетных направлений для отдыха в феврале
В Ростовской области сторож лодочной станции обнаружил снаряды ВОВ
В Ростове уже пять месяцев разыскивают пропавшую девушку с красными волосами
В Ростове вандалы портят новые автобусы
В «Платове» поймали пассажирку с трамадолом
В аэропорту «Платов» семь человек проверили на коронавирус
В Ростове пройдут плановые отключения света
«Мультибонус»: программы лояльности объединили ВТБ и Почта Банк
На трассе в Ростовской области столкнулись грузовик и иномарка
В Ростове из-за перегрузки стало производство медицинских масок
В Батайске перевернулось такси с тремя пассажирам
Двух нелегально торгующих пенсионеров поймали в Новочеркасске
Второй энергоблок Ростовская АЭС будет выведен в плановый ремонт
Заботливые ростовчане решили помочь живущей на улице пенсионерке