ЮФУ принял участие в работе Регионального совета Союза машиностроителей России

Накануне, 4 февраля, в донской столице на площадке ПАО «Роствертол» прошло расширенное заседание Регионального совета Ростовского регионального отделения Союза машиностроителей России. Участие в нем приняли представители общественных организаций, отраслевых объединений, промышленных предприятий, организаций здравоохранения и высших учебных заведений. В рамках встречи и.о. проректора по воспитательной работе и реализации молодежных программ ЮФУ Яков Асланов рассказал о комплексе мероприятий, которые проводит университет совместно с предприятиями промышленного сектора региона и РФ.

Приветствовал присутствующих первый Вице-президент Союза машиностроителей России, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев. А председатель Ростовского регионального отделения Союза машиностроителей России, генеральный директор ПАО «Роствертол» Петр Мотренко рассказал собравшимся о результатах деятельности и перспективах развития Ростовского отделения за прошлый год. Кроме того, на заседании обсуждались вопросы подготовки высококвалифицированных специалистов для промышленных предприятий региона.

И.о. проректора по воспитательной работе и реализации молодежных программ ЮФУ Яков Асланов рассказал участникам заседания, как эти вопросы решает Южный Федеральный университет. По его словам, в 2019 году в Южном федеральном университете создан Центр промышленного партнерства. В качестве партнера рассматривается предприятие реального сектора экономики, специализирующееся на производстве товаров для различных отраслей народного хозяйства, а также потребительских товаров, добычи сырья, топлива, производстве энергии, обработке материалов и продуктов. Главные цели Центра – укрепление взаимодействия университета с промышленными предприятиями в целях коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, а также формирования предложений в сфере подготовки кадров на основе запросов индустриальных партнеров.

Кроме того, Яков Асланов отметил, что в ЮФУ создан каталог «Реализация федеральных программ поддержки прикладных исследований с индустриальными и международными партнерами», университет принял участие в Национальной ежегодной выставке «ВУЗПРОМЭКСПО» совместно с ПАО «Дальприбор», ООО «Севкаврентген-Д», ОАО «Научное производственное предприятие «КВАНТ». Вместе с АО «Концерн радиостроения «ВЕГА» был организован круглый стол «Формирование долгосрочных стратегических партнерских отношений с университетами. Вызовы и перспективы».

Также ЮФУ принял участие в Международном авиационно-космическом салоне «МАКС» совместно с ООО «Би Питрон», а также в Международном военно-морском салоне и в Московском международном форуме инновационного развития совместно с Министерством науки и высшего образования РФ.

Стоит отметить, что «Южный федеральный университет уделяет большое внимание подготовке инженерных кадров и взаимодействию университета с различными институтами развития, в том числе программой «УМНИК», которая направлена на выявление молодых ученых, стремящихся реализовать себя через инновационную деятельность, и стимулирование массового участия молодежи в научно-технической и инновационной деятельности путем организационной и финансовой поддержки инновационных проектов. Об этом тоже сообщил и.о. проректора по воспитательной работе и реализации молодежных программ ЮФУ. Между тем, Яков Асланов остановился и на других аспектах взаимодействия ЮФУ с промышленностью. Он назвал ряд всероссийских программ, направленных на эффективность подготовки инженерных кадров, в которых ЮФУ активно участвует. Один из таких проектов – Всероссийский инженерный фестиваль, который раз в два года ежегодно проводится самим ЮФУ при поддержке Союза машиностроителей России и Министерства науки и образования России. В 2020 году состоится третий такой фестиваль, на который в Таганрог приедут студенты инженерных вузов и федеральных университетов из всех регионов страны

Также на заседании выступали представители многих других вузов Ростовской области. Они рассказали о решении вопроса подготовки специалистов для промышленности и машиностроения.