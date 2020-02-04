Облачность и сильный ветер ожидают ростовчан 4 февраля

После теплых выходных в донской столице немного похолодает. Кроме того, усилится прохладный ветер. К счастью, сегодня обойдется без осадков, иногда даже будет проглядывать солнышко.

В утренние часы температура воздуха будет +1…+3 градусов. Днем столбик термометра поднимется до отметки +4, а к вечеру снова снизится до +1. В течение всего дня будет облачно. Но с 6 до 9 утра по прогнозам синоптиков погода будет ясной и можно будет полюбоваться встающим из-за горизонта ярким солнышком.

В течение суток ветер сменит три направления - юго-западное, западное и северо-западное. Скорость порывами будет достигать 8-13 метров в секунду. На дорогах водителей сегодня ожидают вода и влажность. Но уже к полудню дорога полностью просохнет. Видимость временами будет ограничена до 2-14 километров.

Атмосферное давление будет сильно пониженным – 739-749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 64 до 96%. Магнитных бурь не ожидается, но возможны небольшие возмущения.

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В течение дня даже немножко похолодает.