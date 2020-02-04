2020-02-04T13:52:42+03:00
Общество

«Город закрыт, люди не выходят из домов»: Ростовчанка оказалась в эпицентре событий, происходящих в Китае

Женщина рассказала, как местные жители реагируют на коронавирус
Горбачева Дина
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Девушка выкладывает в сфоем профиле снимки из эпицентра коронавируса - Китая. Фото: соцсетиДевушка выкладывает в сфоем профиле снимки из эпицентра коронавируса - Китая. Фото: соцсети
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Жительница Ростова оказалась в эпицентре событий, происходящих в китайском городе Ухань. Путешествуя, девушка стала очевидцем того, как китайцы переживают вспышку коронавируса. Дончанка рассказала об этом на своей странице в социальных сетях.

Виктория в своем посте, дополненном красочными фотографиями с местными достопримечательностями, сообщает, что город - по-прежнему закрыт, но зомби-апокалипсиса не ожидается. Ведь, по мнению девушки, власти делают все возможное для устранения вируса в ближайшие сроки.

- Мы пытаемся не зацикливаться на данной проблеме, которая обрушилась на нас, а просто живем дальше, - написала девушка.

Кроме того, Виктория сообщила, что активно ведется подготовка к эвакуации граждан РФ обратно в Россию и по возвращению всех в обязательном порядке отправят в медицинские учреждения на двухнедельный карантин. Но уезжать никто никого не заставляет, все - добровольно.

Также ростовчанка пишет, что некоторые люди не выходят из дома по десять дней, другие же проявляют изобретательность и надевают маски, перчатки, очки. В штатном режиме работают аптеки, магазины и места для прогулок.

- Как я сказала выше, люди живут своей жизнью: гуляют с домашними питомцами, занимаются спортом и мечтают о том, что город снимет свои оковы и заживет прежней жизнью, - поделилась девушка в своем профиле.

Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала, что в донской столице 23 человека проверили на наличие коронавируса.

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Горожане стали вызывать скорую помощь чуть ли не после каждого чиха

Судя по всему, паника по поводу коронавируса, который бушует в Китае (там от него погибли уже десятки человек, сотни заболели) дошла и до Ростова-на-Дону. Как рассказали в городском управлении здравоохранения, только за неделю в донской столице скорую вызывали больше восьми тысяч (!) раз. И лишь в четверти случаев потребовалась реальная помощь врачей и фельдшеров службы «03».Известно, что в стационары отвезли чуть больше двух тысяч человек. И здесь речь не только о пациентах с ОРВИ, но и с инфарктами, инсультами, о пострадавших в авариях и так далее. Кроме того, больше тысячи вызовов были переданы в кабинеты неотложной медицинской помощи поликлиник (подробнее).

На наличие коронавируса в Ростове проверяют 23 человека

Все они прибыли из Китая

Под наблюдением врачей в Ростове сейчас находится 23 человека. Прибывших из Китая людей проверяют на наличие коронавируса в специально оборудованном ифекционном блоке ЦГБ. Кроме того, на случай подтверждения и распространения вируса готовятся боксы в ряде других городских больниц. Об этом сообщила начальник управления здравоохранения Ростова Надежда Левицкая на расширенном планерном совещании (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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