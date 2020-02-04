Транспорт, морозы, здоровье: Алексей Логвиненко провел совещание в Ростове

В ростовской мэрии 4 февраля состоялось расширенное планерное заседание под руководством главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко, на котором были рассмотрены важные вопросы, влияющие на уровень жизни в донской столице.

БОЛЬНЫХ КОРОНАВИРУСОМ СМОГУТ ПРИНЯТЬ В БОЛЬНИЦАХ РОСТОВА

В фокусе внимания собравшихся оказалось несколько тем, из которых важнейшей стала готовность властей города оказать все необходимые меры по госпитализации и лечению пациентов с коронавирусом. Как отметила начальник управления здравоохранения Ростова Надежда Левицкая, в настоящее время на контроле медиков находятся 23 человека, у которых проверяется возможное наличие опасной инфекции.

— Это те, кто прилетел последним бортом из Китая. Большинство из них — это китайские студенты ДГТУ, ЮФУ, консерватории. Мы реагируем на любые подозрения на коронавирус и сразу же госпитализируем пациентов с симптомами. Пока ни один случай заражения лабораторно не подтвердился, — сообщила Надежда Левицкая.

Она также рассказала про количество мест в городских больницах, которые предназначены для госпитализации таких людей. Чиновница пояснила, что в созданном в 2018 году специальном инфекционном модуле ЦГБ имеются 12 коек. При этом, если количество зараженных будет расти дальше, то больных смогут принимать в других отделениях больниц. Так, на базе пятого инфекционного отделения ЦГБ может быть оперативно развернут госпиталь. Большое количество мест пригодится, если федеральные власти решат возобновить авиационное сообщение с Китаем.

- Самолет - это практически 300 человек, которые могут контактировать с одним зараженным. Соответственно, мы их должны всех обследовать. Ранее для такой массовой госпитализации была предусмотрена только одна восьмая городская больница на 100 коек, теперь же мы можем полностью освободить всю четвертую больницу. Этот план мы отработали с Роспотребнадзором, - заявила Левицкая.

ТРОЛЛЕЙБУСЫ ИЗ МОСКВЫ ВЫЙДУТ НА МАРШРУТЫ В РОСТОВЕ

Другим интересным эпизодом совещания стал доклад директора департамента транспорта Ростова Христофора Ермашова, во время которого он коснулся темы срыва поставки 60-ти новых троллейбусов. Причиной досадного казуса оказалась загруженность завода «КамАЗ», изготавливающего комплектующие детали.

- Производитель троллейбусов получает комплектующие от «КамАЗа», но «КамАЗ» делает электробусы по заказу Москвы. Они сейчас в приоритете, поэтому с ростовскими троллейбусами вышла задержка, - объяснил ситуацию Ермашов.

При этом, директор департамента транспорта не смог сразу ответить на вопрос градоначальника Алексея Логвиненко о том, когда низкопольные троллейбусы появятся в донской столице. На выручку ему пришел первый заместитель главы администрации города Юрий Овчинников, озвучив сроки прибытия транспорта.

- 14 февраля правительство Москвы выносит постановление о снятии троллейбусов с баланса города. После этого они будут поставлены в Ростов. Прибудут до конца февраля, - поделился актуальной информацией замглавы администрации города.

Новые троллейбусы из столицы планируется запустить на два маршрута: № 7 «Сельмаш — Центральный рынок» и № 17 «Центральный рынок — Стройгородок».

Также Алексей Логвиненко поручил властям подготовится к снегопаду и морозной погоде, которые прогнозируют ростовские синоптики на конец текущей недели. Выпавший снег нужно будет вовремя убирать, никакие сбои в работе коммунальных служб не допустимы в режиме повышенной готовности, подчеркнул сити-менеджер.

Кроме того, он обратил внимание коммунальщиков на то, что нужно оперативно реагировать на различные аварийные ситуации в виде порывов электросетей. При этом в случае аварий на тепловых сетях Алексей Логвиненко поручил внимательно следить за тем, чтобы перед запуском отопления производился спуск воздуха.