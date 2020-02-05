Женщина 15 лет каждые выходные приходит на рынок, чтобы пристроить бездомных кошек и собак

Человек с большой буквы. Именно так отзываются о ростовчанке Ларисе Шкода те, кто ее знает. Отважная женщина вот уже много лет в любую погоду - в дождь, снег, жару - каждые выходные едет из одного конца Ростова-на-Дону в другой на рынок домашних животных, чтобы подарить теплую и сытую жизнь хотя бы еще одному хвостику. Всего за это время благодаря ей дом и любящую семью нашли уже несколько тысяч кошек и собак.

Каждый выходные Лариса приходит на рынок. Фото: МЕТЕЛИНА Алена

«ДЛЯ НИХ ОНА АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»

Историю ростовчанки с огромным сердцем рассказала «Комсомолке» учительница одной из школ города.

- Много говорят о подвигах, совершенных под действием сиюминутных обстоятельств, - начала разговор Алена Метелина. - Но не говорят о подвигах, длиною в жизнь, пронесенных сквозь года, ставших ежедневным выбором людей, которые сами нуждаются в помощи.

Как оказалось, речь идет о тысяче подобранных на улице, отмытых, накормленных животных. 49-летняя Лариса Шкода подбирает их прямо на улице - только родившихся, выброшенных, инвалидов и старичков. Купает, кормит, лечит, делает прививки, стерилизует - и все на свою скромную зарплату кадровика в 25-30 тысяч рублей. Отдает, кстати, тоже бесплатно. Главное, чтобы новые хозяева действительно готовы были взять ответственность за чужую жизнь.

Часто животных выбрасывают на улицу, а Лариса их подбирает. Фото: МЕТЕЛИНА Алена

- Все эти животные не остались умирать на улице от холода, голода и нелюдей, они счастливо живут в семьях и радуются вместе с хозяевами, ведь когда-то на их пути появился их ангел-хранитель, - добавляет педагог. - А Лариса снова и снова с верой и надеждой приходит на рынок, чтоб каждый ее подопечный нашел своего хозяина.

«ЗАБИВАЮ ПОД САМУЮ КРЫШУ И ЕДУ»

У Ларисы частный дом, муж, дочь и вот такая миссия. Живет она в микрорайоне Александровка, а рынок домашних животных - на 26-й Линии. Разные районы, между которыми расстояние в несколько километров. Но женщина отправляется на птичий рынок, как на работу. За эти годы сердобольную ростовчанку там знают многие. У нее есть свое «прибитое» место и даже самодельные вольеры, которые для пристраиваемых питомцев соорудил муж женщины.

mora_list_ka Ангел-хранитель всех кошек и собак, ее глаза наполнены светом...

- Конечно, охотнее берут совсем маленьких, - рассказывает Лариса. - А вот кошек - любых. Как вожу? Сажаю в машину в переносках, забиваю под самую крышу и еду. Стою обычно с 09:30 до 15:30. И так уже лет 15. Например, осенью и зимой охотно забирают кошек и котят, даже спрос иногда превышает предложение. А вот весной и летом - щенков, чтобы сразу привыкали жить во дворе в будке. Еще многие приходят присмотреть на будущее. Но не факт, что их дождутся. Радует, когда выбирают семьями. Бабулечки приходят часто, чтобы было с кем старость скоротать. Но я тогда прошу прийти с кем-то из близких, чтобы убедиться, согласны ли и они, готовы ухаживать, если что. Ведь больше всего обидно, когда старики заболевают, а животных просто выбрасывают из унаследованных квартир. За свою жизнь я всякого навидалась.

К слову, отдает животных Лариса с условием - хоть иногда присылать фото на телефон. А если нет переноски, дает свою. Но не все, даже обещая, возвращают.

Взрослым кошкам сложнее попасть в семью. Фото: МЕТЕЛИНА Алена

«А НА КОГО ОСТАВИТЬ ОРАВУ?»

Сейчас в ее частном доме обитают 35 кошек и 16 собак. Среди них - инвалиды, старики и те, кто пострадал от жестокого обращения. Но больше ее тревожит другое.

Как оказалось, женщине самой нужна помощь. Из-за проблем со здоровьем она вынуждена лечь в больницу. Ей предстоят длительное лечение и реабилитация. Но пугает не это, а то, на кого оставить свою ораву и что за это время она не сможет помочь им и кому-то еще.

- Новых я уже не беру, а на рынке еще в эти и следующие выходные постою, - грустно улыбается она, - а потом полгода не смогу. Все мы не молодеем.

Но близкие и знакомые в один голос твердят: лечиться и восстанавливаться нужно. Хотя бы для того, чтобы с новыми силами спасать кошачьи и собачьи израненные души.

Денег не берет, только фотоотчеты от новых хозяев о жизни хвостиков. Фото: МЕТЕЛИНА Алена

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/716067" frameborder="0"></iframe> Оставил пса умирать.Хозяин бросил пса как ненужного. Щенок уже год не сводит глаз с дороги - надеется, что хозяин за ним вернется. Безграничная собачья преданность!

КСТАТИ

Если вы хотите помочь женщине - взять себе четверолапого друга, финансово или передержкой, - телефон Ларисы 8-903-401-10-42 (звонить и писать желательно по WhatsАpp).

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