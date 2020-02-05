Спасенные жизни, сложнейшие операции и 50 часов без сна: как работают врачи ГБСМП Ростова

Как театр начинается с вешалки, так и жизнь больницы - с приемного отделения. Так, в городской БСМП Ростова-на-Дону только за прошлый год приняли порядка 80 тысяч пациентов, в сутки это 250-300 человек. О работе одного из самых крупных медучреждений города мы и попытались узнать изнутри, напросившись провести один день в стенах больницы.

В сутки через приемное отделение проходят сотни пациентов.Фото: Ольга ГОПАЛО

«ПОСПАТЬ НЕ УДАСТСЯ»

Рабочий день доктора приемного отделения начинается в девять часов утра и длится сутки.

- Поспать не удастся, - с порога предупреждает меня доктор. - Как правило, самый большой наплыв пациентов приходится на понедельник - после активных выходных начинают обращать внимание на здоровье. Второй - после семи часов вечера, когда народ идет с работы, а поликлиники уже закрыты. Сейчас - разгар ОРВИ. Бывает и так: неделю с температурой на работу ходят, а в пятницу - к нам. Спрашиваешь: а что ж все это время в поликлинику не обращались? Самый частый ответ: работать надо было.

Хотя, по словам моей собеседницы, такие пациенты, конечно, не профиль приемного отделения. Но даже их нельзя оставлять без помощи. Если угрозы здоровью нет, то направляют к участковому терапевту. Еще один спорный момент - маленькие пациенты.

- Приезжают с любой детской травмой, - говорит врач, - но у нас им оказывать помощь могут только нейрохирурги. Остальных принимать просто не имеем права, так как это должны делать детские специалисты. Родители же этого понимать не хотят - ругаются. Лучшее, что мы можем сделать, если состояние не опасно для жизни, - это указать адрес больницы или вызвать бригаду скорой, чтобы ребенка туда отвезли. Но хочу сказать: падают детки очень часто.

Детская смотровая.Фото: Ольга ГОПАЛО

ЗАНЯТОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ - И КАК РЕЗУЛЬТАТ НЕДОСМОТР ЗА ДЕТЬМИ

- К сожалению, это факт, - соглашается заведующий нейрохирургией Виталий Зайцев, который появляется рядом с детской смотровой. Она тут же на первом этаже, в отдельном помещении. На стенах сказочные герои, пеленальный столик для самых маленьких, кушетки и игрушки - все, чтобы ребенок не чувствовал себя, как в больнице. - Часто с высоты падают до годика, даже те, которые толком и переворачиваться-то не умеют, - продолжает Виталий Дмитриевич. - Для ребенка такого возраста упасть со столика - все равно что с высоты второго этажа. Причем, если в этом возрасте он сломает ключицу, то будет плакать и отказываться кушать. А вот если будет перелом костей черепа, то до тех пор, пока не появляется гематома на голове, родители не понимают, что что-то не так. Но, к сожалению, такая травма может аукнуться и в 12-16 лет, например, эпилепсией.

Пока же в детской смотровой один пациент - восьмилетний Ваня, который упал с лестницы и ударился головой. Мама с папой рядом, ждут результатов МРТ.

Пациентам помогают родные и врачи.Фото: Ольга ГОПАЛО

УСПЕТЬ ЗА ДВА ЧАСА

Уже сейчас на каждого больного приемного отделения есть электронная история болезни, которая находится в единой системе. Это означает, что врач, у которого есть к ней доступ, может увидеть, какие исследования были проведены и какие рекомендации даны. А их в том же «приемнике» ГБСМП проводится немало. А именно - общий анализ крови и мочи, биохимические исследования, по показаниям компьютерная томография, рентген, осмотры узких специалистов. И все рядом - на первом этаже.

- То, что в поликлинике делают по нормативу за месяц, у нас на это два часа, вместе с результатами и диагнозом, - говорит моя напарница. - Дольше находиться пациент в приемном не должен. Это, конечно, если речь не идет о тяжелых больных. К примеру, пациенты с инсультами и инфарктами должны уже за час быть обследованы и доставлены в профильную реанимационную палату. Благо, помимо врачей-терапевтов, в шаговой доступности есть целый пул узкопрофильных специалистов, которые обследуют каждого попавшего в отделение.

Ольга Лисутина рассказывает, что после инсульта пациентам здесь помогают развивать мелкую моторику.Фото: Ольга ГОПАЛО

ИНСУЛЬТЫ ПОМОЛОДЕЛИ

- Есть такой принцип «от порога до иглы», - говорит заведующая отделением сосудистой неврологии Ольга Лисутина, спасшая накануне вместе с коллегам 69-летнюю пациентку, - женщину привезли в больницу в состоянии клинической смерти. - Речь идет о том, что со времени наступления того же ишемического инсульта у врачей есть всего 4,5 часа для того, чтобы попасть в так называемое «терапевтическое окно». За это время клетки мозга еще не умирают, а потому есть возможность сохранить как можно большую их часть. И для этого у нас есть тромболизис - манипуляция, в рамках которой больному вводится уникальный препарат. Стоимость одной ампулы - порядка тысячи долларов. Но для наших пациентов лекарство бесплатное. Поэтому не надо ждать, когда у больного онемела рука, нарушилась речь и перекосило лицо, вызывайте скорую. Мы с ними на связи 24 на семь: пока коллеги едут, реанимация уже готовится.

По словам специалиста, даже если время упущено, крайне важна ранняя реабилитация, которая начинается уже с палаты реанимации. Со временем логопеды, специалисты ЛФК и неврологи помогают пациенту, если не декламировать стихи и бегать, то хотя бы обслуживать себя самостоятельно. А при инсультах это уже много!

Кстати, сейчас в отделении на 30 коек большая часть пациентов - женщины. Средний возраст - 50-70 лет.

- На моей памяти был инсульт у 15-летней девочки, - делится Ольга Александровна. - Хотя это, скорее, исключение. Но все равно болезнь заметно помолодела. Причина не только в наследственности, а также во вредных привычках, неправильном питании и раннем диабете. Люди по-прежнему мало заботятся о своем здоровье.

Комната ЛФК.Фото: Ольга ГОПАЛО

НЕ МОЖЕШЬ ВСЕ БРОСИТЬ И УЙТИ

Доктора в один голос уверяют, что благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в больнице появилось высокотехнологичное оборудование. Например, редкий микроскоп, который позволяет выполнять точнейшие операции и спасать жизни.

- Уникальность больницы в том, что мы вплотную взаимодействуем с отделениями, - говорит завнейрохирургией Виталий Зайцев. - Здесь не надо срывать из дома узкого врача, БСМП работает круглосуточно. Вот только утром закончили операцию, она выполнялась мультидисциплинарной бригадой. В сумме их было три. Нашему 62-летнему сотруднику стало плохо прямо в больнице, предположительно - инсульт. Тромболизис не помог. Подключились специалисты, занимающиеся эндовоскулярными операциями, сделавшие сложнейшее - добрались к мозговому тромбу через бедренную артерию. Контрольное обследование показало: заполнение сосудистой системы началось. Но состояние пациента осложнилось отеком головного мозга, подключилась третья бригада уже нейрохирургов. Загадывать рано, но человек жив.

- Иногда приходится не спать и по 50 часов, но это дело добровольное, - смеется доктор. - Просто не можешь все бросить и уйти.

Врач вспомнил случай, когда пациентка жила с большой опухолью в голове. По скорой привезли сюда. Счет шел на минуты, специалистам удалось удалить новообразование. Или вот недавно здесь прооперировали 94-летнюю участницу Великой Отечественной войны, которая сломала ногу. Женщине по линии высоких технологий и ОМС сделали операцию, вживили гамма-гвоздь. Уже через четыре дня бабушку выписали из больницы. Пожилой человек сможет ходить самостоятельно.

Так выглядит палата для буйных пациентов.Фото: Ольга ГОПАЛО

«ДЛЯ НАС ВСЕ ПАЦИЕНТЫ РАВНЫ»

- По правде сказать, наша работа за последние пару недель радикально изменилась, - признается моя напарница на эти сутки. - Специфика приемного отделения в том, что для нас все пациенты равны. Но любому понятно: когда в смотровой находятся люди с соматическими заболеваниями, хирургические или кардиологические больные, а поступает «буйный» пациент, это вызывает проблемы. Отказать в помощи мы не можем, но и других понимаем.

На деле это выглядит так. Поступившие пациенты в наркотическом или алкогольном опьянении прямо на каталке скорой направляются в токсикологическое отделение, где их обследуют и лечат. Но есть и отдельный бокс - он пока в рамках пилотного проекта - для пациентов, которые находятся в возбужденном состоянии, и непонятно - то ли алкоголь на них так действует, то ли это последствия травмы. Для них - своя палата с кроватями, рядом реанимация и специалисты, которые осуществляют контроль за этими больными. Пока госпитализация требуется редко: после того, как проспятся, они уходят.

- Не устала? - вдруг улыбается моя напарница, с которой присесть и выпить чаю нам удалось ближе за полночь. - Работы, действительно, много. А ругают чаще, чем благодарят. И это обратная сторона будней врача. К сожалению, в основном нас воспринимают как обслуживающий персонал. И это, порой, унижает больше, чем банальные хамство и грубость.

Скорая с врачами 24 на семь.Фото: Ольга ГОПАЛО

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