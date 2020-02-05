«Клин клином»: После развода с мужем-сварщиком ростовчанка пришла в школу моделей, чтобы круто изменить жизнь

Глядя на эту женщину, даже в голову не может прийти, что ее жизнь когда-то была другой. Очаровательная блондинка в теле, мама четырех детей. Когда она шагает по подиуму и обезоруживающе улыбается, мало кто знает - за этой улыбкой годы страданий. Но в какой-то момент она решила все изменить и не прогадала.

Сейчас Наталью не узнать.Фото: Личный архив героя публикации

«БОЯЛАСЬ, МОЛЧАЛА И ПЛАКАЛА»

- Я здесь всего несколько месяцев, - говорит Наталья, которую я дожидалась после очередной репетиции в модельной школе «Имидж-Элит». Ростовчанка активно готовится к конкурсу красоты «Леди шарм», который пройдет в донской столице уже в середине февраля. - Я долго не решалась, ходила кругами вокруг агентства. А потом решила: «А что я теряю?» И вот я здесь. Трижды в неделю уроки по моделингу, визажу, этикету. Уже участвовала в показах. Теперь приняла решение бороться за корону.

Такой женщина была всего несколько месяцев назад.Фото: Личный архив героя публикации

Но так было не всегда. Свою прошлую жизнь 39-летняя модель вспоминать не любит. Но решила рассказать: а вдруг кому-то ее история поможет.

- У меня четверо детей: три дочери и сын, старшей - 18, младшей - 10 лет, - делится женщина. - Все было, как у всех: любовь, свадьба, быт. Он старше меня на пять лет. Работал сварщиком. Выпивал. А когда родился ребенок, первый раз поднял на меня руку. Повод был такой - не купил лекарство для малышки, та плакала. Он сначала начал кричать: «Что ж ты за мать, что ребенка не можешь успокоить?!» А потом ударил. Я тогда, честно признаться, опешила. Но он извинялся, твердил, что такое больше не повторится. Но пить не прекращал, ссоры стали случаться все чаще и чаще. Я боялась, молчала и плакала. А очередную его грубость просто не выдержала. Не знаю, как у меня хватило смелости, но я просто ему ответила силой на силу.

А такой стала совсем недавно.Фото: Личный архив героя публикации

«ВЗЯЛА СЕБЯ В РУКИ И ПОХУДЕЛА НА 30 КГ»

Видимо, в тот момент мужчина просто не ожидал отпора.

- Но мозги встали на место, - смеется собеседница. - Пить он вообще перестал и руку поднимать тоже. Ссоры прекратились. Мы продолжали жить, рожать и воспитывать детей. Но в какой-то момент супруг вдруг снова сорвался с катушек. Помогать не хотел, на все мои просьбы, даже если в больницу с детьми отвезти, говорил: «Давайте сами как-нибудь». Говорить нам с ним было уже не о чем - ему были неинтересны мои рассказы, а мне - его. И тогда я поняла: за 15 лет мы стали с ним чужими людьми.

Для Натальи все изменилось в один миг.

- В один прекрасный день я посмотрела на себя в зеркало и не узнала: в кого я превратилась за эти годы - без возраста, без формы, с весом 110 килограммов, - вспоминает она. - И первое, что сделала, - села на диету. Взяла себя в руки и за год похудела на 30 килограммов.

Наталья нашла работу по душе и не жалеет о прошлом.Фото: Личный архив героя публикации

«МАМА С ОБЛОЖКИ»

Во время длительного декрета Наталья без дела не сидела: подрабатывала и в обувной мастерской, и сестрой-сиделкой, и благотворительному фонду помогала. С ним судьба свела после того, как у одной из дочек обнаружили доброкачественную опухоль. А оставшись с четырьмя детьми на руках, нашла работу, которая нравится.

- Сейчас я работаю в хосписе на дому и помогаю пожилым и одиноким людям, - рассказывает модель. - А дети помогают мне по дому и не только. Вроде бы все хорошо, но чего-то не хватало. На помощь пришла Всемирная паутина.

- Я листала Instagram и нашла объявление о наборе моделей Plus Size, - делится она. - Решила: может, и правду говорят, что клин клином вышибают. Долго собиралась, а в последний день набора все же пришла. И не жалею. В меня как будто вдохнули новую жизнь. Я теперь смотрю на себя совсем другими глазами. Дети меня во всем поддерживают. Мне кажется, они и сами стали увереннее в себе. Теперь с дочками после уроков и домашних дел этикет изучаем, правила визажа, как вещи подбирать, себя презентовать и эффектно выглядеть. И мне нравится, что я стала для них своеобразным эталоном для подражания, мамой с обложки. Лучше быть примером красивой улыбающейся женщины, чем битой мужем загнанной лошадью.