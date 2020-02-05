Проливной дождь будет идти в Ростове 5 февраля

Проливной дождь и холодный ветер изрядно подпортят настроение ростовчанам. В связи с этими погодными явлениями будет прохладно.

В утренние часы температура воздуха будет -1…+1 градус. Днем столбик термометра поднимется до отметки +2, а к вечеру снова снизится до +1. В течение всего дня будет облачно и лить проливной дождь

В течение суток ветер сменит четыре направления - юго-западное, южное, юго-восточное и восточное. Скорость порывами будет достигать 4-12 метров в секунду. На дорогах водителей сегодня ожидают гололедица, черный лед, замерзающий дождь и вода. Видимость временами будет ограничена до 1-3 километров.

Атмосферное давление будет сильно пониженным – 745-749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 81 до 98%. Магнитных бурь не ожидается, но возможны небольшие возмущения.

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Иногда будет проглядывать солнце.