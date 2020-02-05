2020-02-05T16:49:33+03:00
Общество

В этом году в Ростове начнется строительство транспортного обхода Аксая

Закончить строительство планируют в 2023 году
Дина Горбачева
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Василий Голубев заявил, что строительство обхода Аксая – принципиально важный объект.Фото: пресс-служба правительства Ростовской областиВасилий Голубев заявил, что строительство обхода Аксая – принципиально важный объект.Фото: пресс-служба правительства Ростовской области
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В этом году в Ростове начнется строительство обхода Аксая. Об этом сегодня заявил председатель правления ГК «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко на транспортном форуме, проходящем под председательством губернатора Ростовской области Василия Голубева.

- Для нас строительство обхода Аксая – принципиально важный объект, его реализация на постоянном сопровождении правительства Ростовской области. Судя по тому, как идут работы, у нас нет сомнений, что этот масштабный, крупнейший в Ростовской области инфраструктурный объект будет сдан вовремя, - прокомментировал Василий Голубев.

Стоит отметить, что на сегодняшний день пропускная способность трассы М-4 в Ростовской области исчерпана. За сутки количество машин, проезжающих по ней, доходит до 117 тысяч, при норме в 40 тысяч авто.

Стоит отметить, что проект предусматривает реконструкцию двух участков федеральной трассы М-4 «Дон» - с доведением их до четырех и шести полос, а также строительство 35 км обхода Аксая, которое позволит разгрузить от транзитного потока подъезды к Ростову-на-Дону. Он станет частью кольцевой дороги вокруг города-миллионника. Кроме того, новая дорога первой категории позволит автомобилям двигаться со скоростью 110 км в час.

Подготовительные работы к строительству обхода начали еще в 2017 году. На сегодняшний день участок ремонтируется от Новоперсисановки до развязки на Новочеркасск. По плану первые машины смогут проехать там уже в начале следующего года. Следующим же этапом станет реконструкция участка М-4 с 1072-го по 1091-й километр. Его планируют закончить к началу 2022 года. Строительство 35 км обхода Аксая и моста через реку Дон намечено начать в конце этого года.

- Первый участок обхода Аксая будет сдан в январе 2021 года – на год раньше намеченного срока. Что касается всего участка в 70 км, то срок окончания – 2023 год, - отметил Вячеслав Петушенко.

Полностью проект госкомпания обещает завершить в 2023 году. Между тем, губернатор рассказал, что у проезжающих по новой дороге будет возможность посетить ст.Старочеркасскую. Там установят и соответствующие дорожные знаки. Это, по мнению Василия Голубева, привлечёт новый туристический поток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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