2020-02-06T10:10:41+03:00
Происшествия

Из-за сильной метели ограничено движение на федеральной трассе М-4 «Дон»

Автовладельцам советуют оказаться от поездок на дальние расстояния
ЮРИЙ ПОЗДНЯК
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По прогнозам метеорологических служб мокрый снег с дождем продержится на Дону вплоть до вечера 6 февраля. Фото: m4don.infoПо прогнозам метеорологических служб мокрый снег с дождем продержится на Дону вплоть до вечера 6 февраля. Фото: m4don.info
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Мокрый снег, переходящий в метель, стал причиной временного ограничения движения пассажирского транспорта по федеральной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Об этом сегодня, 6 февраля, автовладельцев Дона информирует отдел пропаганды безопасности дорожного движения регионального УГИБДД России.

Как говорится в сообщении, в связи с неблагоприятными погодными условиями — метелью и наледью на проезжей части — на автодороге М-4 «Дон» с 881 км (Тарасовский район) до 1000 км (развязка на Шахты) с 8:30 введено ограничение движения для пассажирского транспорта.

Всем водителям настоятельно рекомендовано быть предельно аккуратными на дорогах и внимательно соблюдать скоростной режим. Лучше всего - по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния, посоветовали в донском УГИБДД.

Из-за метели сохраняется вероятность увеличения дорожно-транспортных происшествий, напомнили в Госавтоинспекции.

Отметим, что по прогнозам метеорологических служб мокрый снег с дождем продержится на Дону вплоть до вечера 6 февраля. При этом, в ряде районов Ростовской области также возможны сильные ливни и и налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах стоит остерегаться образования гололедицы.

Ветер будет юго-западным с переходом на юго-восточный и восточный. Скорость ветра прогнозируют до 7-12 метров в секунду, с порывами до 15-21 метра в секунду.

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Как отметили метеорологи Ростовского гидрометцентра, разгулявшаяся в регионе непогода потенциально может привести к налипанию мокрого снега на проводах и деревьях, что, в свою очередь, угрожает проблемами с подачей энергоснабжения (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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