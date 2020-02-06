2020-02-06T12:37:14+03:00
Общество

Из ростовского аэропорта Платов не могут вылететь несколько самолетов

Метель внесла свои коррективы в работу воздушной гавани
ЮРИЙ ПОЗДНЯК
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Пассажиры внимательно следят за обновляемой информацией о задержке рейсов из Платова. Фото: пресс-служба аэропорта ПлатовПассажиры внимательно следят за обновляемой информацией о задержке рейсов из Платова. Фото: пресс-служба аэропорта Платов
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В аэропорту Платов сегодня утром, 6 февраля, из-за резко ухудшившихся погодных условий были задержаны вылеты сразу нескольких лайнеров, один рейс был отменен.

Как следует из информации, размещенной на онлайн-табло воздушной гавани, позже времени, указанного в расписании, вылетят рейсы «Азимута» до Москвы, Махачкалы, Еревана и Тель-Авива, которые должны были отправится в 07:45, 08:25, 08:30 и 09:05.

Время их вылета было перенесено на более поздний срок — 11:00.

При этом рейс «Аэрофлота» в Москву, который должен был вылететь в 02:55, отменили по решению авиакомпании. Еще один рейс «Аэрофлота» из Ростова-на-Дону в столицу, назначенный на 12:55, был также перенесен на 14:00.

- Рейсы задерживаются из-за метеоусловий — мешает сильный снегопад, - рассказали в пресс-службе Платова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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