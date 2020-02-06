Сотни пунктов обогрева: Ростовская область готовится к снежному апокалипсису

Внезапно разыгравшаяся не на шутку в Ростовской области зимушка-зима вмешалась в отлаженную жизнь донского региона: пока жители Ростова радуются снегу, как дети, на федеральной трассе М-4 «Дон» из-за сильной метели ограничено движение транспорта, а в аэропорту Платов не могут вылететь сразу несколько воздушных судов.

Впрочем, власти региона быстро взяли ситуацию под контроль. Как заявил замгубернатора главы Дона Вадим Артемов, в случае дальнейшего ухудшения неблагоприятных погодных условий на помощь водителям готовы прийти более 2,5 тысячи специалистов и 700 единиц техники повышенной проходимости.

Он отметил, что на наиболее опасных участках автодорог, в том числе на спусках и подъемах в Аксайском, Красносулинском, Морозовском, Миллеровском и Тацинском районах, МЧС России по Ростовской области будет организовано дежурство 16 передвижных пунктов обогрева и семи тягачей - в том числе, эвакуаторов большегрузных автомобилей, которые не допустят образования многокилометровых пробок из-за увязших в мокром снегу грузовиков, «обутых» в старые «лысые» шины.

- В муниципальных образованиях Дона в кратчайшие сроки могут быть развернуты более 270 пунктов обогрева - 94 мобильных и 176 стационарных. Безопасность на водоемах обеспечивают около 400 спасателей, около 50 специальных плавсредств и более 130 автомобилей для перевозки спасателей и снаряжения, - сообщил Вадим Артемов.

При этом, случае возникновения коммунальных аварийных ситуаций на помощь жителям области готовы прийти несколько тысяч специалистов.

Замгубернатора отметил, что электросетевыми организациями сформировано более 400 аварийно-восстановительных бригад и около 20 мобильных подразделений; в их распоряжении 1255 транспортных средств, в том числе 570 единиц спецтехники.

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