Налоговый вычет 2020: Ростовчанам рассказали, как его получить при оплате лечения и покупке лекарственных препаратов. Как сообщили в горздраве, помимо медицинских услуг, предоставляемых в сфере обязательного медицинского страхования, муниципальные учреждения здравоохранения оказывают услуги на платной основе.

ЗА СЕБЯ, ДЕТЕЙ, СУПРУГА

- Жители города имеют право на социальный налоговый вычет за полученные на платной основе медицинские услуги, - рассказали в Управлении здравоохранения Ростова-на-Дону. - Право на получение социального налогового вычета имеет налогоплательщик, оплативший оказанные медицинские услуги, в том числе дорогостоящие, входящие в утвержденные Правительством РФ от 19.03.2001 № 201, а также лекарственные препараты для медицинского применения, назначенные лечащим врачом, приобретенные налогоплательщиком на основании рецепта по установленной форме за счет собственных средств.

Причем налоговый вычет можно получить не только за себя, но из супруга, родителей, несовершеннолетних детей. Чтобы получить налоговый вычет за минувший год надо обратиться в налоговую.

Налоговый вычет можно получить и за лекарства и лечение для детей.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

НА БЛАНКЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ШТАМП «ДЛЯ НАЛОГОВОЙ»

Так, для вычета по купленным лекарственным препаратам нужно в налоговый орган предоставить дополнительно еще и рецептурный бланк по установленной форме и платежные документы, подтверждающие расходы - чеки контрольно-кассовой техники, приходно-кассовые ордера, платежные поручения и т.п. А бланк рецепта должен содержать штамп «Для налоговых органов Российской Федерации, ИНН налогоплательщика» и заверен подписью врача, его личной печатью и печатью медицинской организации. В данном случае сумма вычета будет возвращена единовременно в полном объеме.

МОЖНО И К РАБОТОДАТЕЛЮ

Кроме того, при оплате медицинских услуг или покупке лекарств в этом году для получения налогового вычета можно обратиться и к своему работодателю с письменным заявлением, уведомлением о праве на вычет, полученным в налоговом органе, и документами, подтверждающими фактические расходы.

- Вычет будет предоставляться ежемесячно, начиная с месяца, в котором налогоплательщик обратился к работодателю, - рассказали специалисты. - Последним месяцем для начисления вычета является декабрь либо месяц, в котором вычет учтен полностью.

Заявление можно написать и на работе.Фото: Алексей БУЛАТОВ

НЕ БОЛЕЕ 120 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

А вот в случае, если в течение налогового периода вычет предоставлен налогоплательщику в меньшем размере, чем это предусмотрено налоговым уведомлением, то человек имеет право получить вычет по окончании налогового периода при обращении уже в налоговый орган.

- Общая сумма налогового вычета принимается в размере фактически произведенных расходов, но в совокупности с иными социальными вычетами - не более 120 тысяч рублей за налоговый период, - добавили в ведомстве. - А по дорогостоящим видам лечения сумма налогового вычета принимается в размере фактически произведенных расходов в соответствии со статье 219 части 2 Налогового Кодекса РФ.

КСТАТИ

Где в Ростове-на-Дону оказывают платные медицинские услуги

В горздраве добавили, что речь идет о семи городских больницах, 12 городских поликлиниках, одном консультативно-диагностическом центре и четырех стоматологических поликлиниках по тарифам, установленным постановлениями горадминистрации и локальными актами учреждений.

Их можно посмотреть на официальном сайте мэрии. Пошаговая инструкция выглядит так: Администрация города Ростова-на-Дону/ Структура/ Департаменты/ Департамент экономики города Ростова-на-Дону/Разное.

КОНКРЕТНО

Какие документы надо предоставить в налоговую

- заявление;

- справку 2-НДФЛ, полученную у работодателя;

- декларацию на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ;

- договор с медицинским учреждением на оказание медицинских услуг;

- справку об оплате медицинских услуг с кодом 1, выданную медицинским учреждением, - оказавшим услугу (при оплате дорогостоящих видов лечения – справка об оплате медицинских услуг с кодом 2);

- лицензию медицинской организации или индивидуального предпринимателя, если в договоре или справке отсутствуют ее реквизиты.

ВАЖНО!

Наиболее удобный способ для заполнения налоговой декларации или заявления, и представления необходимых документов в налоговый орган – в режиме онлайн посредством интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте www.nalog.ru.