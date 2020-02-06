2020-02-06T15:51:49+03:00
Происшествия

Сильный снегопад в Ростовской области оставил без электричества почти 14 тысяч человек

Обесточены 33 населенных пункта донского региона
ЮРИЙ ПОЗДНЯК
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Аварийно-восстановительные работы ведут 14 бригад энергетиков. Фото: mchs.gov.ruАварийно-восстановительные работы ведут 14 бригад энергетиков. Фото: mchs.gov.ru
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Мощный снегопад, обрушившийся сегодня, 6 февраля, на Ростовскую область, привел к массовому аварийному отключению электричества в домах около 14 тысяч человек. Об этом говорится в опубликованной справке-докладе САЦ Минэнерго России.

Под ударом снежной стихии, прервавшей электроснабжение, оказались 33 населенных пункта.

- С 12:00 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (очень сильный мокрый снег, налипание мокрого снега на проводах) происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (филиал ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»). По состоянию на 12:00 отключено: ВЛ 6-10 кВ - 14; ТП - 134. Без электроснабжения остались бытовые потребители 33 населенных пунктов, около 13800 человек, - говорится в сообщении Минэнерго России.

По данным ведомства, аварийно-восстановительные работы ведут 14 бригад. В их составе над ликвидацией последствий ненастья трудятся 42 человека и 14 единиц специальной техники. Сроки возобновления подачи электропитания пока неизвестны.

Напомним, что внезапно разыгравшаяся не на шутку зима вмешалась в отлаженную жизнь донского региона. Из-за сильной метели на федеральной трассе М-4 «Дон» ограничено движение транспорта, а в аэропорту Платов не могут вылететь сразу несколько воздушных судов. Метеорологи прогнозируют выпадение обильных осадков в виде мокрого снега и дождя в Ростовской области до конца суток 6 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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