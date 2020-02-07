2020-02-07T13:30:46+03:00
Общество

В Ростовской области десятки человек всю ночь искали пропавшего тракториста

В поисках был задействован даже снегоболотоход
Ольга ГОПАЛО
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Мужчину искали с часу дня до шести часов утра.Мужчину искали с часу дня до шести часов утра.Фото: Алексей ФОКИН
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Накануне, 6 февраля, в единую дежурно-диспетчерскую службу Белокалитвинского района поступил звонок от родственников местного жителя. Около 18:35 родные рассказали, что 40-летний мужчина около часа дня выехал из дома на тракторе и пропал.

Сперва его пытались найти своими силами, но затем решили обратиться за помощью. К поискам подключились спасатели вместе со снегоболотоходом «Бобр». Как рассказали в региональном правительстве, машина является универсальным средством передвижения, которое позволяет преодолевать препятствия в любых дорожных и климатических условиях. Ее приобрели почти шесть лет назад.

По словам специалистов служб экстренного реагирования, поиски осложнялись неблагоприятными погодными условиями и сложным рельефом местности. Метр за метром они обследовали территорию, постепенно сужая круги. В итоге мужчину нашли около шести часов утра. Его сразу же передали бригаде медиков скорой.

Как позже рассказал сам пострадавший, у него закончилось топливо. Поскольку он был уверен, что знает местность как свои пять пальцев, то принял решение идти пешком до ближайшей деревни. Однако снег и ветер усиливались, и уже через полчаса мужчина понял, что потерялся.

Напомним, в случае ухудшения погодных условий на помощь жителям Ростовской области готовы прийти более 2,5 тысячи специалистов и 700 единиц техники повышенной проходимости.

АЛЛО!

Телефон для вызова спасательных служб – 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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