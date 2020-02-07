Обещанное похолодание и снежные заносы добрались до донской столицы

Сегодня, 7 февраля, в донской столице ощутимо похолодает. По прогнозам синоптиков, в течение всего дня будет идти снег. Наконец-таки ростовчане дождались настоящей зимы.

С утра температура воздуха будет держаться на отметках -2...-3, но ближе к полудню резко ударит мороз в -6 градусов. Простоит он не долго и в дневные часы превратится в те же -2...-3. А к вечеру столбик термометра поползет вниз и снова остановится на -6 градусах. С утра погода будет облачной с прояснениями, даже на пару-тройку часов покажется яркое солнце, но во второй половине дня небо снова затянут снежные тучи и начнется снегопад, который не закончится до самого вечера.

Не спешит стихать и типичный для ростовской зимы ветер. Сегодня он сменит три направления - западное, северо-западное и западное.Скорость порывами будет достигать 7-11 метров в секунду. Водителям сегодня придется несладко, что их только не ожидает на дорогах - смесь из снега и воды, много снега, снежный налет, тающий снег и гололедица в придачу. Видимость тоже временами будет снижаться до 13-17 километров.

Атмосферное давление по-прежнему остается пониженным 744-749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет держаться в пределах от 81 до 97%. Магнитных бурь не ожидается, но небольших возмущений все-таки избежать не удастся.

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