Глава Следкома Александр Бастрыкин потребовал проверить законность выселения многодетной матери из дома в Ростове-на-Дону

Погорельцы с Театральной площади Ростова-на-Дону продолжают отстаивать свои права на недвижимость. Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил региональному следкому провести проверку по поводу выселения семьи Рашутиных из дома, который по результатам экспертизы признали непригодным для проживания.

Многодетной маме приходится ходить по судам и доказывать, что ее жилье не является непригодным для проживания. Несмотря на решение областного следкома, администрация Ростова-на-Дону продолжает настаивать на выселении семьи.

- Глава следкома поручил доложить обо всех обстоятельствах возможных нарушений прав многодетной матери и принятых по данному факту процессуальных решениях, – отмечено в сообщении пресс-службы СК РФ.

Стоит отметить, что после пожара женщина вложила в ремонт немало денег. Она восстановила сгоревшую крышу, подачу воды, газа и электричества. Но одна из экспертиз признала дом непригодным для проживания.