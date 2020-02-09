2020-02-09T10:32:26+03:00
Общество

Ростовчанам пообещали самый холодный день зимы

Синоптики прогнозируют ясное небо над головой
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Ростовская набережная зимой. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"Ростовская набережная зимой. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
Изменить размер текста:

В воскресенье, 9 февраля, в донской столице синоптики прогнозируют самые сильные морозы за зиму этого года.

По информации специалистов, температура воздуха в дневные часы не опустится ниже минус 9 градусов. Утром она составляет минус 11. Ближе к ночи же она опустится до минус 13.

Ветра в течение всего дня практически не будет – его ожидаемая скорость 1,8 метра в секунду, направление северо-восточное.

Синоптики прогнозируют утром и вечером переменную облачность, но в районе с 12:00 до 15:00 специалисты обещают ростовчанам ясное небо над головой. Осадков в дневные часы не ожидается.

Атмосферное давление по-прежнему остается пониженным - 768 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет держаться в пределах 82%. Магнитных бурь не предвидится, но небольших колебаний все-таки избежать не удастся.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Игрока «Ростова» Павла Мамаева и его жену преследует неадекватная фанатка
Пенсионерка из Ростовской области перевела аферистам 120 тысяч рублей
Гандболистку «Ростов-Дона» Анну Сень признали лучшим игроком матча с «Уфой-Алисой»
"Красота пострадала": Мария Лиман показала себя после автомобильной аварии
Полина Диброва показала новорожденного сына
В Ростовской области произошел пожар на крупном складе
"Папа светится от счастья!": Футболист Дмитрий Тарасов забрал жену с дочкой из роддома
Улицы Ростова-на-Дону чистили от снега 145 единиц снегоуборочной техники
Власти Ростовской области задумались о реновации пятиэтажек
В Ростовской области из-за непогоды продолжает действовать режим повышенной готовности
Модель Анастасию Костенко раскритиковали из-за необычного украшения
Огромного сома поймали на ростовской набережной
14 лет в колонии: в Ростове-на-Дону мужчину осудили за подготовку терактов во время ЧМ-2018
Курбан Бердыев дал показания в суде о долгах ФК "Ростов"
Новый рельсовый автобус с кондиционерами поедет из Ростова в Волгодонск
Трое погибли: на трассе М-4 «Дон» грузовик из Ростовской области столкнулся с микроавтобусом
Ростовские хоккеисты обыграли воронежский «Буран»
В центре Ростова-на-Дону девушку на пешеходном переходе сбила "Газель"
В Ростове-на-Дону попал в аварию снегоуборочный трактор
На два месяца изменится расписание движения электричек Ростов-Сальск
Работа с Валерием Карпиным и радушный прием: Павел Мамаев рассказал о плюсах ФК "Ростов"
«Эх, какие ножки!»: Располневшая звезда «Playboy» Мария Лиман пожаловалась на лишний вес
Во время пожара в частном доме погиб житель Ростовской области
В краже из автомобиля заподозрили ростовчанина
Пассажиры рельсового автобуса «Ростов-Волгодонск» теперь смогут экономить час пути
В Ростове объяснили нехватку автобусов на маршрутах общественного транспорта
Взятка, ложный донос и подделка документов: под суд пойдет адвокат Наталья Сахарова
В Ростове осудили экс-генерала МВД за растрату средств федерального бюджета