Ростовчанам пообещали самый холодный день зимы

В воскресенье, 9 февраля, в донской столице синоптики прогнозируют самые сильные морозы за зиму этого года.

По информации специалистов, температура воздуха в дневные часы не опустится ниже минус 9 градусов. Утром она составляет минус 11. Ближе к ночи же она опустится до минус 13.

Ветра в течение всего дня практически не будет – его ожидаемая скорость 1,8 метра в секунду, направление северо-восточное.

Синоптики прогнозируют утром и вечером переменную облачность, но в районе с 12:00 до 15:00 специалисты обещают ростовчанам ясное небо над головой. Осадков в дневные часы не ожидается.

Атмосферное давление по-прежнему остается пониженным - 768 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет держаться в пределах 82%. Магнитных бурь не предвидится, но небольших колебаний все-таки избежать не удастся.