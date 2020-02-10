В Ростове температура воздуха упадет до -16

Сегодня, 1-0 февраля, в донской столице станет еще холоднее, чем было до этого. По прогнозам синоптиков, осадков в течение дня не ожидается. Наконец-таки ростовчане дождались настоящей зимы, но теперь всем хочется, чтобы она поскорее закончилась..

С утра температура воздуха будет держаться на отметках -14...-16, но ближе к полудню резко потеплеет до -4...-8 градусов. А к вечеру столбик термометра поползет вниз и снова остановится на отметка -8...-9 градусов градусах. В течение всего дня погода будет ясной и осадков сегодня не ожидается.

Ветер сегодня он сменит четыре направления - южное, восточное, юго-западное и северное.Скорость порывами будет достигать 2-6 метров в секунду. Водителей сегодня ожидает только сухая дорога Видимость временами будет снижаться до 11-14 километров.

Атмосферное давление будет повышенным 761-768 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет держаться в пределах от 48 до 87%. Магнитных бурь не ожидается, но небольших возмущений все-таки избежать не удастся.

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