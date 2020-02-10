В Ростове-на-Дону ограничат движения транспорта по Шолохова до августа

Ростовским автомобилистам придется заранее продумывать маршрут движения по проспекту Шолохова, чтобы не угодить в пробку. С 1 марта на одном из участков начнутся работы по строительству подземного пешеходного перехода на пересечении проспекта Шолохова и переулка Кривошлыковский.

- С 1 марта по 1 августа будет ограничено движение транспортных средств (по одной полосе в каждом направлении) по проспекту Шолохова, 130-140, - сообщили в департаменте транспорта администрации Ростова-на-Дону.

Новый подземный пешеходный переход будет расположен неподалеку от наиболее посещаемых объектов, жилой застройки и в непосредственной близости к автомобильному вокзалу. Протяженность тоннеля будет шириной шесть метров и длиной около 28 метров, с двумя лестничными сходами с пандусами, которые будут удобны для людей с ограниченными возможностями здоровья и мам с детскими колясками.

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