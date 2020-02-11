«День Российской науки»: В ЮФУ познакомили с инновационными разработками своих ученых

В Южном Федеральном университете пошел пресс-тур, посвященный «Дню Российской науки». Гости познакомились с уникальными наработками вуза, побывали в специализированных лабораториях и узнали множество интересного.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НЕЙРОТЕХНОЛОГИЙ Экскурсоводом для присутствующих стал главный научный сотрудник и доктор биологических наук Виктор Войнов.

- Основной объем исследовательских работ связан с животными, с нейрофизиологией и математикой, - вел он в курс дела. - Математики много, поскольку необходимо модельное представление происходящего в мозгах испытуемых животных при воздействии нейросетей.

А за одно обследование получаем несколько гигабайт информации.

В ЮФУ познакомили с инновационными разработками своих ученых. Фото: ЮФУ

Сейчас развивается направление мобильной, более легкой аппаратуры для исследований, которую можно перемещать из одного места в другое. К примеру, параллельно исследования производятся в Нижнем Новгороде, а данные передаются в Ростов-на-Дону через облако для последующего анализа.

Кстати, в Центре большая часть коллектива это молодые ученые, выпускники ЮФУ и пять магистрантов.

ИССЛЕДОВАНИЯ РАННЕЙ ДИАГНОСТИ ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ

Они проводится Центре нейротехнологий не первый год. Виктор Борисович рассказал и о различных направлениях исследований в области медицины, которые сейчас проходят здесь. Одно из них направлено как раз-таки на выявление факторов риска у людей, занятых на вредных производствах, тех или иных социально значимых заболеваний. Так, уже третий год ученые ЮФУ проводят ряд исследований ранней диагностики онкологических заболеваний с применением биогибридной сенсорной технологии. Комплекс позволяет по выдыхаемому воздуху на ранних стадиях выявлять рак легких, туберкулез и сахарный диабет. При этом на процедуру обследования затрачивается всего от двух до пяти минут.

Кстати, сенсором в составе разработанного аппаратно-программного комплекса выступает крыса. Ей заранее имплантируют специальные микроэлектроды. Сейчас в виварии находится 50 грызунов. Каждая крыса работает примерно два часа. К ней подключается ноутбук, и система анализирует мозговую активность животного при восприятии запаха. Загружена большая база данных и нейросетевой классификатор, который принимает решение.

- Мы не диагностируем заболевание у человека, мы определяем вероятность патологии, - пояснил Виктор Войнов.

В частности, уже обследованы 1073 человека, из которых 85 по результатам биогибридного скрининга оказались с высоким риском заболевания онкологией. При этом 41 из них согласились на дополнительное обследование с использованием стандартных вариантов диагностики. В результате у 40% исследованных подтвердился диагноз «рак легких» на ранних стадиях развития заболевания.

Предполагается, что в дальнейшем биогибридная технологии усовершенствуется, видоизменится и будет применяться даже в быту. Например, в качестве сенсора возможно использовать домашнего питомца, которому вживляется чип, чтобы сообщить хозяину о рисках заболевания.

В ЮФУ познакомили с инновационными разработками своих ученых. Фото: ЮФУ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Здесь проводят не только научные исследования, но и программы подготовки на английском языке в магистратуру, аспирантуру и докторантуру. Также на базе института действует Диссертационный совет, первый на Юге России, где уже защитили диссертации ученые не только из РФ, но и из ближнего и дальнего зарубежья. Особенность института - междисциплинарная направленность.

По словам директора Александра Солдатова, Институт работает с мощным рентгеновским лазером на свободных электронах. Он необходим ученым для проведения измерений. Установка направлена в большей степени на фундаментальные исследования, например, понимания того, как устроена природа. Прорывное достижение установки – единичная молекула белка, с помощью которой можно понять функционирование организма человека, новые вирусы, их структуру и как они взаимодействуют.

- В ходе исследования мы получаем структуру молекулы, - пояснил Александр Владимирович. - И если мы узнаем межатомные расстояния, то на основе этих данных можем создать с помощью математического моделирования абсолютно другой материал. Исследуется не вещество, а процессы. Можно записывать видео, и один кадр будет длиться несколько фентасекунд (фента – это миллионная доля от миллиардной доли секунды, - прим. автр.). Подобные установки дороги в обслуживании, поэтому одна страна не может их себе позволить, практически все они международные.

Сейчас там работают международные сотрудники, студенты и аспиранты. Среди них есть и физики, и химики, и биологи, и прикладные математики. А вот средний возраст сотрудников и руководства – 32 года. Каждый работает в отдельном кабинете, оборудованном современной научно-исследовательской аппаратурой.

Так, же ученый-экскурсовод рассказал и о некоторых исследованиях, проводимых на рентгеновской установке. Например, об исследовании органических материалов для светодиодов – это фотопереключаемый материал. В ходе исследования облучали лазером молекулы вещества и смотрели, как с течением времени меняется его структура и как она работает.

ИНЖИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР ПРИБОРОСТРОЕНИЯ, РАДИО И МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

Был создан еще в 2015 году в рамках программы развития сети инжиниринговых центров в России. Как пояснил руководитель Центра и член-корреспондент РАЕ Андрей Ковалев, сегодня помещения этого подразделения ЮФУ представляют собой не только передовое технологичное производство с цехами по металлообработке, но и лаборатории для проектирования, а также помещения для коворкинга, где каждый молодой специалист может воплотить свои идеи. Здесь оказываются услуги по разработке электронных приборов, по металлообработке, а также реализует различные междисциплинарные проекты.

- Новый проект Инжинирингового центра ЮФУ связан с СВЧ-технологиями,- поделился Андрей Ковалев. - Эти технологии позволяют обрабатывать сельскохозяйственное сырье и повышать его биологическую безопасность. Посредством СВЧ-излучения производится обработка или пастеризация жидких продуктов питания, например, молока. В рамках этого проекта также при помощи СВЧ обрабатываются зерна и семена. Режимы СВЧ-излучения подобраны таким образом, что позволяют обеззараживать и активировать жизненные силы зерен, а это в свою очередь отражается на их всхожести и на урожайности в целом.

В результате реализации проекта по разработке комплексов обработки сельскохозяйственного сырья планируется начать их серийное производство на базе промышленного партнера.

ИНСТИТУТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕЪНОЛОГИЙ И ИНФОРМАИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В его составе есть уникальная лаборатория квантовой связи и криптографии, где представлены самые передовые системы квантового распределения ключа.

- Это очень перспективное направление в мировой науке, - отметил доцент Института и по совместительству директор российско-индийского научного центра Антон Пленкин. - И в России подобных систем еще нет. Мы исследуем каналы распределения, разрабатываем алгоритмы и методы противодействия съемам информации с оптических каналов связи и, кроме того, обучаем этому студентов. Проще говоря, в лаборатории криптографии разрабатываются методы противостояния классическим хакерским атакам на основе оптоволоконных линий связи.

Сегодня на мировых индексах по различным направлениям именно информационная безопасность является одним из самых перспективных направлений. Тем не менее, дефицит кадров в сфере специалистов по информационной безопасности присутствует. Это связано с тем, что далеко не все вузы обладают подобными лабораториями как ЮФУ, а научиться по книгам, не соприкасаясь с мощными компьютерами, этому практически невозможно.

Добавим, что для студентов Института внедрена новая практика. Все экзамены у них проходят в форме интерактивной практики на современном оборудовании. Студенты же выполняют поставленные преподавателем задачи и таким образом показывают свои компетенции.

В ЮФУ познакомили с инновационными разработками своих ученых. Фото: ЮФУ

ЛАБОРАТОРИЯ РЕОЛОГИИ АКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Экскурсию по ней провела заведующая отделом интеллектуальных материалов и нанотехнологий НИИ физики ЮФУ Лариса Резниченко. По ее словам, это старейшая ростовская научная школа сегментометрического материаловедения. Так, более полувека назад ее основателем стал директор института, лауреат государственной премии и заслуженный деятель науки Евгений Фисенко. Под его руководством впервые в стране стало развиваться нетоксичное материаловедение и создаваться бессвинцовая керамика.

- Мы были первыми и остались единственными в России, кто такую керамику производит крупномасштабно, - рассказала Лариса Андреевна. - У нас есть собственный завод при институте, где бессвинцовую керамику производят в промышленных масштабах, исчисляя в десятках тонн в месяц. И это наше преимущество, и отличие от всех остальных лабораторий России.

Известно, что бессвинцовая биокерамика активно применяется во всех отраслях современной промышленности. Из нее производят различные элементы, использующиеся в электроэнергетике, рентгенологии, радиоэлектронике, приборостроении, медицине и даже в быту. Например, пьезозажигалки.

К слову, большинство сотрудников лаборатории – это также молодые ученые, которые уже защитили кандидатские работы и в настоящее время защищают докторские диссертации.