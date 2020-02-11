В Ростове-на-Дону в новый изолятор для прибывающих из Китая поместили 13 человек

В донской столице на территории детской больницы № 2 оборудовали изолятор для прибывающих из Китая. Как сообщили в администрации города, сейчас там находятся 13 человек, у всех их них взяты анализы на коронавирус.

Пациенты, проходившие лечение в плановом порядке в этой больнице, перевели в другие или выписали. Новых пациентов на время работы изолятора отправляют в горбольницу № 20 и детскую областную больницу.

- В соответствии рекомендациями ВОЗ в изоляторе будут наблюдать людей, пребывающих из Китайской народной республики, - отмечают в администрации Ростова-на-Дону. - Изолятор создан для здоровых пациентов с целью нахождения под круглосуточным наблюдением врачей.

Паника по поводу коронавируса, который бушует в Китае, где от него погибли уже десятки человек, сотни заболели, дошла и до донской столицы. Специалисты городского Управления здравоохранения спешат успокоить людей. В Ростове-на-Дону, как и по всей России, не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.

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