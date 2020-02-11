2020-02-11T11:58:30+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону разрабатывают роботов для оценки состояния газовых трубопроводов

Инновация позволит своевременно выявлять дефекты и исключать аварийные ситуации
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ДГТУФото: ДГТУ
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В Донском государственном техническом университете ведется разработка комплекса для оценки состояния газовой трубопроводной системы.

– Важнейшая задача для компаний газовой отрасли – эффективная и безопасная эксплуатация газопроводов, – рассказал заведующий кафедрой «Робототехника и мехатроника» ДГТУ Евгений Лукьянов. - Для надежности поставок газа чрезвычайно важно поддерживать трубопроводную систему в исправном состоянии. Создаваемый нами комплекс позволит проводить диагностику как на газокомпрессорных станциях, так и на линейных участках, где на больших расстояниях требуется проверка состояния труб после ремонтов или длительной эксплуатации.

Так, комплекс будет состоять из двух роботов, предназначенных для диагностических процедур в газопроводах диаметром от 159 мм и более, видеоизмерительной системы для дистанционного управления роботами и контроля визуально определяемых дефектов, специальных датчиков и электронных модулей. Робот перемещается внутри трубы и параллельно осуществляет как визуальный контроль поверхности трубопроводной системы или ее элементов, так и инструментальный контроль состояния металла и сварных швов с помощью бесконтактных датчиков. Данные в режиме реального времени передаются по WiFi на компьютер оператору и сохраняются для последующего анализа.

Известно, что работа ведется по заказу ООО «Газпром трансгаз Краснодар». Объем финансирования составляет более 8 млн рублей. А индустриальным партнером выступает ООО «НПО Октанта» из города Санкт-Петербург.

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