2020-02-11T12:01:44+03:00
Общество

«Инженер года – 2019»: завкафедрой ДГТУ Игорь Мирошниченко стал победителем всероссийского конкурса

Ученый уже трижды становился лауреатом этого профессионального состязания
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ДГТУФото: ДГТУ
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Стали известны результаты XX всероссийского конкурса «Инженер года – 2019», который был посвящен 165-летию выдающегося русского инженера В.Г. Шухова. Так, состязание проводилось с ноября прошлого года по январь нынешнего и объединило участников из различных регионов России. В итоге, конкурсанты представили итоги своей работы за минувший год. А их опыт и потенциал оценивали ведущие ученые, инженеры, специалисты различных отраслей народного хозяйства.

На этот раз победителем стал завкафедрой «Основы конструирования машин» ДГТУ Игорь Мирошниченко. Ему присвоено звание лауреата по версии «Профессиональные инженеры». – Участие в конкурсе «Инженер года» позволяет апробировать результаты, полученные в 2019 году, оценить их актуальность, уровень и потенциал на основе выводов экспертных комиссий и жюри конкурса, – рассказал Игорь Павлович.

Он, кстати, в прошлом уже трижды становился лауреатом. Известно, что призерам конкурса присваивается звание лауреата с вручением диплома, памятной медали, сертификата и знака профессионального инженера России.

НАША СПРАВКА

Организаторами конкурса «Инженер года» выступили Российский союз научных и инженерных общественных объединений, Международный союз научных и инженерных общественных объединений, Академия инженерных наук имени А.М. Прохорова и Межрегиональный общественный фонд содействия научно-техническому прогрессу. Он проводился во исполнение решений Президента Ф, Правительства РФ, Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

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