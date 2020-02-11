2020-02-11T12:06:29+03:00
Общество

«Лидеры России 2020»: в список финалистов конкурса вошли двое представителей ДГТУ

Суперфинал состязания управленцев пройдет уже этой весной в Сочи
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ДГТУФото: ДГТУ
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В минувшие выходные в Ростове-на-Дону проходил региональный полуфинал конкурса «Лидеры России» для представителей Южного федерального округа. Участие в нем приняли в общей сложности 248 конкурсантов из Ростовской области, Краснодарского края, Волгоградской области, Республики Крым, Астраханской области, города федерального значения Севастополя, Республики Адыгея и Республики Калмыкия.

«ОТНОШЕНИЕ СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ ОТВЕТСТВЕННЫМ»

К участникам обратился генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. Он отметил теплую и одновременно деловую атмосферу, в которой проходят все полуфинальные мероприятия в нынешнем году, что само по себе является свидетельством того, что конкурс развивается и становится более привлекательным.

- С каждым сезоном количество участников растет, а их отношение к конкурсу становится более ответственным, - подчеркнул он. - Многие к нему теперь готовятся на протяжении нескольких месяцев, чтобы лучше показать свои качества и способности.

Он также выделил тот факт, что практическую пользу от проведения конкурса получают не только его участники, но и регионы, которые они представляют.

– Мы видим, что региональные власти и местные компании активно присматриваются к полуфиналистам, просят у нас их резюме, – рассказал спикер. - И сейчас очень многие успешные участники остаются работать в родном регионе, и более того, кто-то даже возвращается на малую родину из столицы.

КАЖДЫЙ ПОЛУЧИЛ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Так, в течение двух дней участники полуфинала конкурса «Лидеры России» в ЮФО решали управленческие кейсы разной степени сложности. По итогам работы каждый получил от оценщиков персональные рекомендации, которые помогут им составить дальнейший план личностного саморазвития.

Традиционно в рамках конкурса, помимо оценочных мероприятий, прошли и образовательные программы. Кроме того, накануне конкурсных испытаний, в день контрольного тестирования, состоялись и специальные мероприятия для участников от компаний – партнеров конкурса.

Помимо успешного преодоления очного полуфинала для выхода в суперфинал участникам предстоит еще и реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера». Напомним, суперфинал конкурса управленцев пройдет уже этой весной в Сочи.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Так, для участия в суперфинале были отобраны всего три десятка представителей Южного федерального округа, из которых только восемь из Ростовской области. Причем двое из лидеров участвуют в треке «Наука» и работают в ДГТУ. Это проректор по научно-исследовательской работе и инновационной деятельности Олег Полушкин и руководитель проекта Южного НОЦ Иннесса Ефременко.

– Попадание в финал – это новый уровень возможностей для реализации проектов, – поделилась своим мнением Иннесса Ефременко. - Приоритетным проектом для меня является создание Южного научно-образовательного центра мирового уровня «Цифровая трансформация агропромышленного и индустриального комплекса» в Ростовской области. Это новый формат взаимодействия науки, образования, бизнеса и власти.

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