Супруга Дмитрия Диброва рассказала, за что испытывает стыд после похода в Большой театр
Многодетная мама Полина Диброва вместе с мужем сходила на премьеру спектакля «Садко» в Большой театр. 30-летней супруге знаменитого ростовского телеведущего в очередной раз напомнили о ее возрастном избраннике.
Знаменитая пара побывала на спектакле в компании друзей шоумена. Жена Дмитрия Диброва призналась, что мало понимает в опере и балете. Действия, происходящие на сцене, ее вдохновили.
- К стыду своему, оценить постановку мне сложно, так как абсолютно не моя история. Попробую влюбиться, но пока пробую, - отметила она.
Подписчики оценили искренность избранницы телеведущего. Однако некоторые люди до сих пор не могут привыкнуть к разнице в возрасте. Дмитрий Дибров старше своей жены на 30 лет. Супруги состоят в браке почти 11 лет и воспитывают троих сыновей -десятилетнего Александра, шестилетнего Федора и четырехлетнего Илью.
Жена Дмитрия Диброва не стала реагировать на негативные отзывы. Она всячески подчеркивает, что считает себя счастливой и любимой.
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ИСТОЧНИК KP.RU