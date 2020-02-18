Супруга Дмитрия Диброва рассказала, за что испытывает стыд после похода в Большой театр

Многодетная мама Полина Диброва вместе с мужем сходила на премьеру спектакля «Садко» в Большой театр. 30-летней супруге знаменитого ростовского телеведущего в очередной раз напомнили о ее возрастном избраннике.

polinadibrova Дмитрий и Полина Дибровы с друзьями на премьере в Большом театре

Знаменитая пара побывала на спектакле в компании друзей шоумена. Жена Дмитрия Диброва призналась, что мало понимает в опере и балете. Действия, происходящие на сцене, ее вдохновили.

- К стыду своему, оценить постановку мне сложно, так как абсолютно не моя история. Попробую влюбиться, но пока пробую, - отметила она.

polinadibrova Супруги Дибровы воспитывают троих сыновей

Подписчики оценили искренность избранницы телеведущего. Однако некоторые люди до сих пор не могут привыкнуть к разнице в возрасте. Дмитрий Дибров старше своей жены на 30 лет. Супруги состоят в браке почти 11 лет и воспитывают троих сыновей -десятилетнего Александра, шестилетнего Федора и четырехлетнего Илью.

Жена Дмитрия Диброва не стала реагировать на негативные отзывы. Она всячески подчеркивает, что считает себя счастливой и любимой.

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