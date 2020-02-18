2020-02-18T14:00:34+03:00
Общество

«Сослуживцы даже не поздравили с победой!»: Задержанная за взятку прокурор из Ростова-на-Дону прославилась в Турции на конкурсе «Миссис бабушка Вселенной»

Она покорила жюри улыбкой и выходом в костюме сотрудницы прокуратуры [фото]
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Елена Тверитнева проработала в органах прокуратуры около 30 лет. Фото: предоставлено собеседником изданияЕлена Тверитнева проработала в органах прокуратуры около 30 лет. Фото: предоставлено собеседником издания
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Подозреваемая в даче взятки в 300 тысяч рублей сотруднику ФСБ прокурор Урупского района КЧР Елена Тверитнева, которая много лет проработала в органах прокуратуры донской столицы, стала известна на всю Россию после победы в международном конкурсе красоты в Турции. Красавица-блондинка обошла именитых соперниц из разных стран мира и привезла корону победительницы «Миссис бабушка Вселенной-2009» в Ростов-на-Дону.

Победа в конкурсе помогла талантам Елены Тверитневой раскрыться. Фото: предоставлено собеседником издания

Победа в конкурсе помогла талантам Елены Тверитневой раскрыться. Фото: предоставлено собеседником издания

Елена Тверитнева проработала в органах прокуратуры, сейчас ее профессиональный стаж превышает 30 лет. О модельной сфере никогда и не думала, если бы не случайная знакомая, которая рассказала о ее разносторонних талантах.

- Мы пригласили Елену к нам в агентство и стали готовить к конкурсу красоты. Когда Тверитнева уезжала в Турцию у нее было трое внуков, а вернулась и стала бабушкой пятерых. Для нее это было огромное счастье, - отмечают в модельном агентстве «Имидж-Элит». - По характеру она добрый, открытый и порядочный человек. Сложно поверить в то, что она способна на подобный поступок.

Победа Елены Тверитневой в конкурсе красоты воодушевила ее четырехлетнюю внучку на участие в конкурсах красоты. Девочка хорошо показывала себя и даже участвовала в детском конкурсе «Мини-Мисс».

Елена Тверитнева покорила членов жюри улыбкой. Фото: предоставлено собеседником издания

Елена Тверитнева покорила членов жюри улыбкой. Фото: предоставлено собеседником издания

Титул «Миссис бабушка Вселенной-2009» помог талантам Елены Тверитневой раскрыться.

- Помню, как она рассказывала, что после конкурса какое-то время не могла отвыкнуть от привычки улыбаться. В работе сотрудника прокуратуры это не всегда помогало, - рассказывает собеседник издания. - О ее успехе в Турции много писали в газетах, говорили на телевидении, а сослуживцы даже не поздравили в победой. Более того, через несколько месяцев проводился конкурс красоты среди сотрудниц в погонах и победительницу «Миссис бабушка Вселенной-2009» не позвали в жюри.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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