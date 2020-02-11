Лютые холода покидают донскую столицу

После лютых холодов в Ростов наконец-то пришло потепление. Сегодня днем температура даже поднимется выше нуля. Потеплению будет способствовать дующий с юга ветер.Только лишь атмосферное давление резко начнет понижаться.

С утра температура воздуха будет держаться на отметках -4...-9, но ближе к полудню резко потеплеет до 0...+2 градусов. А к вечеру столбик термометра поползет вниз и снова слегка похолодает до -1...-2 градусов. В течение всего дня погода будет ясной и осадков сегодня не ожидается. Облака заволокут небо только вечером.

Ветер сегодня сменит всего два направления - южное и юго-восточное. Скорость порывами будет достигать 7-11 метров в секунду. Водителей сегодня ожидает черный лед и влажность, но уже после полудня дорога станет полностью сухой. Видимость сегодня ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление будет стремительно понижаться в течение дня с 759 до 749 миллиметров ртутного столба. Такое понижение губительно скажется на состоянии гипертоников. Относительная влажность воздуха будет держаться в пределах от 41 до 87%. Магнитных бурь не ожидается, но небольших возмущений все-таки избежать не удастся.

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В Ростове температура воздуха упадет до -16.

Осадков сегодня не ожидается.

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