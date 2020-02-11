2020-02-11T07:59:42+03:00
Общество

Лютые холода покидают донскую столицу

Воздух сегодня прогреется до +2 градусов
Иван ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
После заморозков в Ростове потеплеетПосле заморозков в Ростове потеплеетФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

После лютых холодов в Ростов наконец-то пришло потепление. Сегодня днем температура даже поднимется выше нуля. Потеплению будет способствовать дующий с юга ветер.Только лишь атмосферное давление резко начнет понижаться.

С утра температура воздуха будет держаться на отметках -4...-9, но ближе к полудню резко потеплеет до 0...+2 градусов. А к вечеру столбик термометра поползет вниз и снова слегка похолодает до -1...-2 градусов. В течение всего дня погода будет ясной и осадков сегодня не ожидается. Облака заволокут небо только вечером.

Ветер сегодня сменит всего два направления - южное и юго-восточное. Скорость порывами будет достигать 7-11 метров в секунду. Водителей сегодня ожидает черный лед и влажность, но уже после полудня дорога станет полностью сухой. Видимость сегодня ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление будет стремительно понижаться в течение дня с 759 до 749 миллиметров ртутного столба. Такое понижение губительно скажется на состоянии гипертоников. Относительная влажность воздуха будет держаться в пределах от 41 до 87%. Магнитных бурь не ожидается, но небольших возмущений все-таки избежать не удастся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове температура воздуха упадет до -16.

Осадков сегодня не ожидается.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Путь о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Почти 250 участников приехали на полуфинал конкурса «Лидеры России» в Ростовскую область
Колбаса из Ростова взорвалась в квартире жительницы Тулы
«Л-Моторс» представит SKODA KAROQ – автомобиль года в России
Дмитрий Тарасов впервые показал лицо новорожденной дочери
До 7,9%: Ставки по ипотеке снижает ВТБ
В Ростовской области браконьер заплатит полумиллионный штраф
Супруга заключенного приехала в ростовскую колонию с ребенком и нашпиговала детские подгузники наркотиками
На ростовском рынке забраковали больше четырех тонн апельсинов
В Батайске ищут 57-летнего мужчину
В больнице Ростова-на-Дону больше шести часов пытались сохранить пациенту жизнь
В Ростовской области почти два месяца ищут пропавшую девушку
Отключения света в Ростове-на-Дону 11 февраля 2020: где и когда
Подозреваемый в смертельной потасовке у ресторана «Бекон и Джон» ростовчанин пойдет под суд
Маленький сын Виктории Лопыревой нашел себе невесту
Ростовчанин едва не погиб из-за опасных покатушек на покрышке
В Ростовской области обнаружили останки участников ВОВ
Коронавирус наступает: в Ростове начали дезинфицировать общественный транспорт
В Ростове треснуло старинное мозаичное панно в переходе на Ворошиловском
В Ростове поймали наркодилера с 18 свертками героина
Ростовчан просят быть осторожными из-за падения сосулек с крыш
ФК «Ростов» сыграет «Краснодаром» в День защитника Отечества на товарищеском матче в Испании
В Ростове-на-Дону на Театральной площади умер пожилой мужчина
Две сотрудницы ростовской таможни обманом получали льготы по инвалидности
Проделки семьи: стали известны подробности похищения девушки в Ростове
Полуголый велогонщик в самый холодный день зимы прокатился с ветерком по Ростову
Футболист «Ростова» Павел Мамаев стал самым результативным игроком Кубка «Париматч Премьер»
Улыбнулась удача: бездомную дворнягу вытащили из канализационного люка
Жительница Ростовской области купила симку с привязанным к ней чужим «мобильным банком»
В Ростове-на-Дону родители напишут ЕГЭ сами